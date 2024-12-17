【聚焦數據】北京首１１月消費零售下降２﹒８％，固投增５﹒６％

《經濟通通訊社１７日專訊》北京市統計局公布，１－１１月，全市固定資產投資同比增長

５﹒６％，設備更新加快推進，設備購置投資增長３７﹒７％。



１－１１月，全市商品房銷售面積９３８萬平方米，同比下降０﹒９％，降幅比１－１０月

收窄０﹒９個百分點，其中住宅銷售面積６６３﹒６萬平方米，下降４﹒７％，比１－１０月收

窄１個百分點。



＊餐飲收入下降５﹒１％，新能源汽車增２５﹒５％＊



１－１１月，全市市場總消費額同比增長２﹒１％。其中，服務性消費額增長６﹒８％；實

現社會消費品零售總額１２８６５﹒９億元，下降２﹒８％。按消費形態分，商品零售

１１７０５﹒３億元，下降２﹒５％，餐飲收入１１６０﹒６億元，下降５﹒１％；主要商品類

別中，家用電器和音像器材類商品零售額在「以舊換新」政策帶動下增長９﹒２％，金銀珠寶類

商品零售額增長１７。％，汽車類商品零售額下降４％，其中新能源汽車增長２５﹒５％。



＊工業增加值同比增長７％＊



１－１１日，規模以上工業增加值同比增長７％，比１－１０月提高０﹒５個百分點。高端

產業引領增長，規模以上高技術制造業和戰略性新興產業增加值分別增長９﹒８％和１４﹒５％

，新能源汽車、工業機器人、智能手機和風力發電機組產品產量分別增長２﹒５倍、３８﹒８％

、１８﹒０％和１７﹒４％。（ｃｔ）

