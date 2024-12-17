  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

17/12/2024 15:47

【聚焦數據】北京首１１月消費零售下降２﹒８％，固投增５﹒６％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》北京市統計局公布，１－１１月，全市固定資產投資同比增長
５﹒６％，設備更新加快推進，設備購置投資增長３７﹒７％。
　
　　１－１１月，全市商品房銷售面積９３８萬平方米，同比下降０﹒９％，降幅比１－１０月
收窄０﹒９個百分點，其中住宅銷售面積６６３﹒６萬平方米，下降４﹒７％，比１－１０月收
窄１個百分點。
　
＊餐飲收入下降５﹒１％，新能源汽車增２５﹒５％＊
　
　　１－１１月，全市市場總消費額同比增長２﹒１％。其中，服務性消費額增長６﹒８％；實
現社會消費品零售總額１２８６５﹒９億元，下降２﹒８％。按消費形態分，商品零售
１１７０５﹒３億元，下降２﹒５％，餐飲收入１１６０﹒６億元，下降５﹒１％；主要商品類
別中，家用電器和音像器材類商品零售額在「以舊換新」政策帶動下增長９﹒２％，金銀珠寶類
商品零售額增長１７。％，汽車類商品零售額下降４％，其中新能源汽車增長２５﹒５％。
　
＊工業增加值同比增長７％＊
　
　　１－１１日，規模以上工業增加值同比增長７％，比１－１０月提高０﹒５個百分點。高端
產業引領增長，規模以上高技術制造業和戰略性新興產業增加值分別增長９﹒８％和１４﹒５％
，新能源汽車、工業機器人、智能手機和風力發電機組產品產量分別增長２﹒５倍、３８﹒８％
、１８﹒０％和１７﹒４％。（ｃｔ）

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

謊報狼來了，賴清德自製亡國感

17/12/2024 08:00

大國博弈

高息定存 | 銀行高息搶存，東亞上調3個月定存息至3.9厘，...

16/12/2024 16:14

貨幣攻略

中經會 | 中證監：堅決落實「穩住樓市股市」，維護資本市場穩...

16/12/2024 10:26

傾力救市

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處