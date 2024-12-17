【中概焦點】Ｔｅｍｕ越南業務被叫停，東南亞市場政策風險升高

《經濟通通訊社１７日專訊》拼多多旗下跨境電商平台Ｔｅｍｕ全球擴張在東南亞受挫。

Ｔｅｍｕ上線越南兩個月後，被越南工貿部要求暫停在該國的業務，據《財新》報道，這是

Ｔｅｍｕ自２０２２年９月推出，一路狂飆進入８０多個國家後，首次在目標國被迫暫停運營。



＊Ｔｅｍｕ當地電商業務註冊仍在審查中＊



根據越南官方通訊社《越通社》１２月５日報道，越南工貿部電子商務與數字經濟司已要求

Ｔｅｍｕ採取一系列措施，以遵守越南關於電子商務的法律法規，包括停止在其官網和手機應用

程序上顯示越南語內容；同時告知用戶其在越南的電子商務服務註冊申請正在審查中，目前尚未

獲得貿易主管部門的批准；停止在越南的廣告和營銷活動等。Ｔｅｍｕ之外，已經進入越南市場

兩年的ＳＨＥＩＮ，其越南語網站也暫時無法使用。



今年１１月，越南工貿部就要求Ｔｅｍｕ和ＳＨＥＩＮ在當月內完成電商平台運營商的業務

註冊手續。其後，越南政府總理范明正簽發第１１９號令，要求工貿部、公安部、財政部、國防

部、交通運輸部等部門和地方政府進一步加強對電子商務的監管。越南ＴｉｋＴｏｋ ＭＣＮ機

構Ｖｚｏｎｅ創始人黎明看來，越南政府要求Ｔｅｍｕ和ＳＨＥＩＮ暫停業務，雖然多少會有保

護本國企業的因素，但是在合理的限度內逼著跨境電商平台合規化，「走向合規終究是沒錯的」

。



他補充，Ｔｅｍｕ進入越南市場，也會成為「大殺器」，把價格打得很低，對於越南政府來

說，先把Ｔｅｍｕ暫停一些時間，可以讓越南市場再發育一段時間。（ｒｙ）

