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AH股新聞

17/12/2024 09:08

【中概焦點】Ｔｅｍｕ越南業務被叫停，東南亞市場政策風險升高

　　《經濟通通訊社１７日專訊》拼多多旗下跨境電商平台Ｔｅｍｕ全球擴張在東南亞受挫。
Ｔｅｍｕ上線越南兩個月後，被越南工貿部要求暫停在該國的業務，據《財新》報道，這是
Ｔｅｍｕ自２０２２年９月推出，一路狂飆進入８０多個國家後，首次在目標國被迫暫停運營。
　
＊Ｔｅｍｕ當地電商業務註冊仍在審查中＊
　
　　根據越南官方通訊社《越通社》１２月５日報道，越南工貿部電子商務與數字經濟司已要求
Ｔｅｍｕ採取一系列措施，以遵守越南關於電子商務的法律法規，包括停止在其官網和手機應用
程序上顯示越南語內容；同時告知用戶其在越南的電子商務服務註冊申請正在審查中，目前尚未
獲得貿易主管部門的批准；停止在越南的廣告和營銷活動等。Ｔｅｍｕ之外，已經進入越南市場
兩年的ＳＨＥＩＮ，其越南語網站也暫時無法使用。
　
　　今年１１月，越南工貿部就要求Ｔｅｍｕ和ＳＨＥＩＮ在當月內完成電商平台運營商的業務
註冊手續。其後，越南政府總理范明正簽發第１１９號令，要求工貿部、公安部、財政部、國防
部、交通運輸部等部門和地方政府進一步加強對電子商務的監管。越南ＴｉｋＴｏｋ　ＭＣＮ機
構Ｖｚｏｎｅ創始人黎明看來，越南政府要求Ｔｅｍｕ和ＳＨＥＩＮ暫停業務，雖然多少會有保
護本國企業的因素，但是在合理的限度內逼著跨境電商平台合規化，「走向合規終究是沒錯的」

　
　　他補充，Ｔｅｍｕ進入越南市場，也會成為「大殺器」，把價格打得很低，對於越南政府來
說，先把Ｔｅｍｕ暫停一些時間，可以讓越南市場再發育一段時間。（ｒｙ）

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