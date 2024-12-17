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AH股新聞

17/12/2024 15:37

《中國要聞》攜程：過境免簽激發海外搜索中國熱度，法加俄排前三

　　《經濟通通訊社１７日專訊》據《上海證券報》報道，中國過境免簽政策全面放寬優化的消
息公布半小時後，攜程海外平台歐洲站點、美洲站點、亞太站點的中國相關目的地搜索熱度環比
分別增長８５％、１６３％、１１６％。其中，法國、加拿大、俄羅斯的搜索熱度增幅排名前三
位。
　
　　國家移民管理局今日發布公告，即日起全面放寬優化過境免簽政策，將過境免簽外國人在境
內停留時間由原７２小時和１４４小時均延長為２４０小時（１０天），同時新增２１個口岸為
過境免簽人員入出境口岸，並進一步擴大停留活動區域。
　
　　據悉，截至目前，中國跨境航班恢復率已達到２０１９年同期的８０％左右，其中歐洲位數
恢復率（座位數）已經達到９６％。
　
　　攜程平台數據顯示，截至目前，中國入境遊增長率同比２０２３年上漲超過１倍，５４個免
簽國入境遊增長率超過大盤，同比２０２３年上漲１８９％。目前，５４個免簽國入境旅客訂單
佔中國入境遊訂單的４成。
　
　　今年以來，意大利、西班牙、俄羅斯、冰島、新加坡成為５４個免簽國中入境遊增速排名
ＴＯＰ５的國家。同時，每４個外籍旅客中就有１個來過中國。（ｊｑ）

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