《中國房產》中指院：前１１月法拍住宅成交逾十萬套，同比增６％

《經濟通通訊社１７日專訊》據中指研究院最新發布的數據，截至１１月底，全國法拍市場
掛拍的法拍住宅數量累計達２８﹒９萬套（包含已成交、已流拍、已中止、暫緩及撤回），較
２０２３年１－１１月３１﹒２萬套同比減少約７﹒２％。
在成交方面，累計成交的法拍住宅拍品數量約為１０﹒４萬套，總成交金額為１４７１﹒９
億元（人民幣．下同）。與２０２３年同期相比，成交數量增加了約６﹒１％，但總成交金額卻
減少了約３１﹒６億元。
具體到１１月，新上拍的法拍住宅房源為２﹒３萬套，環比減少２５﹒３％，同比下降
８﹒６％。當月交易截止的法拍住宅拍品數量為５﹒２萬套，環比減少４﹒９％，但同比增加
３﹒３％。
在成交方面，１１月成交的法拍住宅拍品達到１０５００件，清倉率佔比為２０﹒２％，較
上月下降了０﹒５個百分點。盡管清倉率有所下降，但總成交金額仍達到１４６﹒９億元，與
２０２３年１１月相比，同比增加了７﹒９％。
從地區來看，廣東、江蘇、浙江、四川等省份的成交量位居前列，且較２０２３年同期有所
增加，分別增長了４﹒８％、９﹒５％、７﹒５％和９﹒１％。（ｊｑ）
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