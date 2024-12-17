  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

17/12/2024 16:52

《汽車新勢力》據報阿維塔將獲得超１１０億元Ｃ輪融資

　　《經濟通通訊社１７日專訊》據《財聯社》報道，由長安汽車、華為與寧德時代聯合打造的
阿維塔科技將獲超１１０億元（人民幣．下同）Ｃ輪融資。
　
　　１１月１９日，阿維塔增資項目在上海產權交易所掛牌，項目掛牌期滿日期為１２月１６日
。根據公告，阿維塔增資項目對增資人資格條件要求包括：單一意向投資人擬投資總額不低於２
億元；聯合體投資成員不超過３家且聯合體合計出資不低於２億元。此輪融資將加速助推阿維塔
當期經營，以及未來新豪華核心競爭力的持續打造。
　
　　公開資料顯示，阿維塔前身為長安蔚來新能源汽車科技有限公司，由長安汽車與蔚來汽車於
２０１８年合資成立。２０２０年６月，蔚來主要管理層退出合作；同年１１月，長安汽車宣布
計劃與華為、寧德時代推出一個全新高端智能汽車品牌。２０２１年５月，長安蔚來更名為阿維
塔科技。今年８月，阿維塔斥１１５億元購買華為持有的引望１０％股權，成為華為引望第二大
股東。
　
　　據官方公布數據，今年１－１１月，阿維塔共計交付新車６２５３９輛，其中１１月交付量
為１１５７９輛，同比增長超過１８０％，創下歷史新高。（ｊｑ）

《說說心理話》心理急救II：幾個徵兆辨認身邊人需要心理支援！點樣對情緒進行急救、自我照顧？專家分享穩定情緒小練習► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

謊報狼來了，賴清德自製亡國感

17/12/2024 08:00

大國博弈

高息定存 | 銀行高息搶存，東亞上調3個月定存息至3.9厘，...

16/12/2024 16:14

貨幣攻略

中經會 | 中證監：堅決落實「穩住樓市股市」，維護資本市場穩...

16/12/2024 10:26

傾力救市

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處