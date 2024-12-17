《汽車新勢力》據報阿維塔將獲得超１１０億元Ｃ輪融資

《經濟通通訊社１７日專訊》據《財聯社》報道，由長安汽車、華為與寧德時代聯合打造的

阿維塔科技將獲超１１０億元（人民幣．下同）Ｃ輪融資。



１１月１９日，阿維塔增資項目在上海產權交易所掛牌，項目掛牌期滿日期為１２月１６日

。根據公告，阿維塔增資項目對增資人資格條件要求包括：單一意向投資人擬投資總額不低於２

億元；聯合體投資成員不超過３家且聯合體合計出資不低於２億元。此輪融資將加速助推阿維塔

當期經營，以及未來新豪華核心競爭力的持續打造。



公開資料顯示，阿維塔前身為長安蔚來新能源汽車科技有限公司，由長安汽車與蔚來汽車於

２０１８年合資成立。２０２０年６月，蔚來主要管理層退出合作；同年１１月，長安汽車宣布

計劃與華為、寧德時代推出一個全新高端智能汽車品牌。２０２１年５月，長安蔚來更名為阿維

塔科技。今年８月，阿維塔斥１１５億元購買華為持有的引望１０％股權，成為華為引望第二大

股東。



據官方公布數據，今年１－１１月，阿維塔共計交付新車６２５３９輛，其中１１月交付量

為１１５７９輛，同比增長超過１８０％，創下歷史新高。（ｊｑ）

