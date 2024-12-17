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AH股新聞

17/12/2024 17:13

《車企血戰》一汽吉林據報已停產數月，８月起停發工資

　　《經濟通通訊社１７日專訊》據《第一財經》今日報道，一汽吉林汽車有限公司（以下簡稱
一汽吉林）已停產數月。多名員工表示，自８月份起一汽吉林就沒有發放工資，希望一汽集團領
導與員工座談，給出相應解決方案。
　
　　公開資料顯示，一汽吉林的前身為吉林輕型汽車廠（成立於１９８０年），於１９９０年併
入一汽集團。在２００４年更名為一汽吉林後，成為一汽集團的全資子公司。一汽吉林主要生產
乘用車、商務車以及專用車，旗下乘用車品牌為森雅。
　
　　一汽吉林自２０１６年來已連續三年虧損，虧損額共計３０億元（人民幣．下同）；
２０１９年上半年虧損５﹒１１億元，資產總額３０億元、負債３３﹒５８億元，已資不抵債。
　
　　報道引述接近一汽吉林的人士稱，一汽吉林產品研發未跟上市場節奏，同時在新能源領域布
局緩慢。隨著競爭加劇，一汽吉林陷入經營困境。官網信息顯示，一汽吉林在售乘用車包括燃油
車產品鴻雁、鴻雁ｐｒｏ，新能源產品森雅鴻奕ＥＶ和鴻鵠（增程混動）。
　
　　２０１７年至２０１９年，一汽吉林銷量分別為５﹒６萬輛、２﹒７３萬輛和３５２０輛。
近兩年來，一汽吉林尚未對外披露銷量數據。一汽吉林一名內部人士透露，公司在今年６月份左
右就已停產。（ｊｑ）

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