《中國要聞》美團回應「騎手過度跑單將被強制下線」：試點中

《經濟通通訊社１７日專訊》近日，有網傳通知顯示，騎手過度跑單，將被平台強制下線。

通知稱，為保障安全，外賣平台對於跑單時長累計過長的騎手將採取強制下線，而該舉措覆蓋所

有騎手，包括樂跑、同城核心、同城榮耀等，於１２月１７日（今日）生效。具體措施包括：如

果騎手跑單累計時長過長，就會觸發休息的彈窗提示；如果累計跑單時長超過一定時限會被強制

下線，次日才可繼續跑單；如果身上有單時被下線，可以正常完成配送，但無法再接新單。



據《澎湃新聞》今日引述美團（０３６９０）相關負責人回應稱，平台確實有相關舉措。在

有關部門指導下，美團正聽取包括騎手在內的各方聲音，持續探索完善騎手防疲勞機制。近期，

美團在與各合作方的例行溝通中，也重申了「共同保障騎手權益、建立良好生態」的要求。



不過對於具體強制下線的時長，美團方面表示，目前方案正在試點中，相關規則將在完善後

公布。



美團在今年三季度財報中也披露，已在部分城市試點優化疲勞管理機制。當騎手ＡＰＰ檢測

到騎手工作時間過長時，起初會提示騎手休息，如果騎手沒有理會，最終會強制騎手下線並休息

。



據美團此前在電話會議上披露，今年三季度，全國範圍內高頻騎手的月均收入在５７２０元

（人民幣．下同）至１０８６５元之間。其中，高線城市騎手月均收入區間為７６２９元至

１０８６５元，低線城市騎手月均收入區間為５７２０元至７８０３元。（ｊｑ）

