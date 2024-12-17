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AH股新聞

17/12/2024 17:40

《中國要聞》美團回應「騎手過度跑單將被強制下線」：試點中

　　《經濟通通訊社１７日專訊》近日，有網傳通知顯示，騎手過度跑單，將被平台強制下線。
通知稱，為保障安全，外賣平台對於跑單時長累計過長的騎手將採取強制下線，而該舉措覆蓋所
有騎手，包括樂跑、同城核心、同城榮耀等，於１２月１７日（今日）生效。具體措施包括：如
果騎手跑單累計時長過長，就會觸發休息的彈窗提示；如果累計跑單時長超過一定時限會被強制
下線，次日才可繼續跑單；如果身上有單時被下線，可以正常完成配送，但無法再接新單。
　
　　據《澎湃新聞》今日引述美團（０３６９０）相關負責人回應稱，平台確實有相關舉措。在
有關部門指導下，美團正聽取包括騎手在內的各方聲音，持續探索完善騎手防疲勞機制。近期，
美團在與各合作方的例行溝通中，也重申了「共同保障騎手權益、建立良好生態」的要求。
　
　　不過對於具體強制下線的時長，美團方面表示，目前方案正在試點中，相關規則將在完善後
公布。
　
　　美團在今年三季度財報中也披露，已在部分城市試點優化疲勞管理機制。當騎手ＡＰＰ檢測
到騎手工作時間過長時，起初會提示騎手休息，如果騎手沒有理會，最終會強制騎手下線並休息

　
　　據美團此前在電話會議上披露，今年三季度，全國範圍內高頻騎手的月均收入在５７２０元
（人民幣．下同）至１０８６５元之間。其中，高線城市騎手月均收入區間為７６２９元至
１０８６５元，低線城市騎手月均收入區間為５７２０元至７８０３元。（ｊｑ）

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