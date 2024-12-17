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AH股新聞

17/12/2024 15:27

【聚焦數據】上海１１月新增貸５２９億元，存款增加１３０５億元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行上海總部公布，今年１１月，人民幣貸款增加５２９
億元（人民幣．下同），外幣貸款減少５億美元；人民幣存款增加１３０５億元，外幣存款減少
２４億美元。
　
　　貸款方面，１１月末，人民幣貸款餘額１１﹒５５萬億元，同比增長１０﹒２％，增速比上
月末低０﹒１個百分點；外幣貸款餘額７６９億美元，同比下降６﹒４％，增速比上月末低
０﹒３個百分點。
　
　　１１月份，人民幣貸款增加５２９億元，同比少增１０９億元。分部門看，住戶部門貸款增
加３４０億元，其中，短期貸款增加４２億元，中長期貸款增加２９９億元；企（事）業單位貸
款增加５２億元，其中，短期貸款減少１５１億元，中長期貸款增加６３億元；非銀行業金融機
構貸款增加２２億元。外幣貸款減少５億美元，同比多減２億美元。
　
　　存款方面，１１月末，上海本外幣存款餘額２２﹒２萬億元，同比增長９％，增速比上月末
低１﹒３個百分點。人民幣存款餘額２１﹒０６萬億元，同比增長９﹒１％，增速比上月末低
１﹒２個百分點；外幣存款餘額１５９３億美元，同比增長６﹒１％，增速比上月末低５﹒４個
百分點。
　
　　１１月份，人民幣存款增加１３０５億元，同比少增２０４７億元。其中，住戶存款增加
１１９億元，同比少增１４８億元；非金融企業存款增加１４９８億元，同比少增４３８億元；
財政性存款減少６９５億元，同比少減１２６億元；非銀行業金融機構存款減少５６１億元，同
比多減２６６６億元。外幣存款減少２４億美元，同比多減７６億美元。（ｃｔ）

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