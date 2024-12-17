《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒１３％，人行重申適時降準降息

《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行黨委昨日（１６日）召開會議，傳達學習中央經濟工

作會議精神。會議表示明年要重點抓好多項工作任務，再次提及適時降準降息。滬深股市今早繼

續低開，滬綜指低開０﹒１３％，報３３８１﹒８１點，深成指低開０﹒１６％，創業板指低開

０﹒２％。酒店餐飲、旅遊等消費板塊開盤走弱。



人行黨委會議強調，要實施好適度寬鬆的貨幣政策，防範化解重點領域金融風險和外部

衝擊。綜合運用多種貨幣政策工具，適時降準降息，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供

應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。引導銀行充分滿足有效信貸需求，增強信貸

增長穩定性。增強外匯市場韌性，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。同時，要提振

消費，促進房地產市場和資本市場平穩發展。



國務院總理李強１６日主持召開國務院常務會議，對貫徹落實中央經濟工作會議決策部署作

出安排。會議對優化完善地方政府專項債券管理機制作出部署，指出要實行地方政府專項債券投

向領域「負面清單」管理，允許用於土地儲備、支持收購存量商品房用作保障性住房，擴大用作

項目資本金範圍。要做好明年專項債券發行使用，為推動經濟持續回升向好提供有力支撐。



另外，人民銀行今日進行３５５４億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有

１４１６億元逆回購到期，即今日淨投放２１３８億元。（ｒｙ）

