  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

17/12/2024 09:26

《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒１３％，人行重申適時降準降息

　　《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行黨委昨日（１６日）召開會議，傳達學習中央經濟工
作會議精神。會議表示明年要重點抓好多項工作任務，再次提及適時降準降息。滬深股市今早繼
續低開，滬綜指低開０﹒１３％，報３３８１﹒８１點，深成指低開０﹒１６％，創業板指低開
０﹒２％。酒店餐飲、旅遊等消費板塊開盤走弱。
　
　　人行黨委會議強調，要實施好適度寬鬆的貨幣政策，防範化解重點領域金融風險和外部
衝擊。綜合運用多種貨幣政策工具，適時降準降息，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供
應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。引導銀行充分滿足有效信貸需求，增強信貸
增長穩定性。增強外匯市場韌性，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。同時，要提振
消費，促進房地產市場和資本市場平穩發展。
　
　　國務院總理李強１６日主持召開國務院常務會議，對貫徹落實中央經濟工作會議決策部署作
出安排。會議對優化完善地方政府專項債券管理機制作出部署，指出要實行地方政府專項債券投
向領域「負面清單」管理，允許用於土地儲備、支持收購存量商品房用作保障性住房，擴大用作
項目資本金範圍。要做好明年專項債券發行使用，為推動經濟持續回升向好提供有力支撐。
　
　　另外，人民銀行今日進行３５５４億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有
１４１６億元逆回購到期，即今日淨投放２１３８億元。（ｒｙ）

【你點睇】陳美寶、羅淑佩分別被任命為運物局及文體旅局局長，你是否認同新任命有助香港鞏固物流樞紐地位及促進旅遊經濟？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

謊報狼來了，賴清德自製亡國感

17/12/2024 08:00

大國博弈

高息定存 | 銀行高息搶存，東亞上調3個月定存息至3.9厘，...

16/12/2024 16:14

貨幣攻略

中經會 | 中證監：堅決落實「穩住樓市股市」，維護資本市場穩...

16/12/2024 10:26

傾力救市

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處