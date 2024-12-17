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AH股新聞

17/12/2024 11:47

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒５７％，旅遊、零售板塊集體回落

　　《經濟通通訊社１７日專訊》滬深股市上午升跌不一，滬綜指半日收跌０﹒５７％，深成指
跌０﹒１２％，創業板指則升０﹒２２％。兩市半日成交９８３５億元（人民幣．下同），較上
個交易日同時段成交減少８４９億元或８％。個股普跌，兩市共４４８３隻個股下跌，８１個股
跌停。
　
　　消費板塊炒作多日，今日集體回落，旅遊、商業連鎖方向跌幅較大，半日均挫逾４％。曲江
文旅（滬：６００７０６）、長白山（滬：６０３０９９）、大連聖亞（滬：６００５９３）、
華聯股份（深：０００８８２）及東百集團（滬：６００６９３）紛紛跌停。
　
　　整車股個別逆勢衝高，安凱客車（深：０００８６８）升停封板，比亞迪
（深：００２５９４）漲２﹒８％，長城汽車（滬：６０１６３３）升２﹒５％，北汽藍谷
（滬：６００７３３）升２﹒４％。數據顯示，今年１－１１月，汽車產銷分別完成
２７９０﹒３萬輛和２７９４萬輛，同比分別增長２﹒９％和３﹒７％，汽車產量增速較前１０
個月擴大１﹒１個百分點，銷量增速擴大１個百分點。同期新能源汽車產銷量分別完成
１１３４﹒５萬輛和１１２６﹒２萬輛，同比分別增長３４﹒６％和３５﹒６％，新能源汽車銷
量達到汽車總銷量的４０﹒３％。
　
　　另外，字節跳動旗下短視頻社交平台ＴｉｋＴｏｋ周一（１６日）要求美國聯邦最高法院臨
時凍結強迫出售令，以阻止ＴｉｋＴｏｋ在上述期間於美國被禁。美國當選總統特朗普同日據報
在海湖莊園會見了Ｔｉｋｔｏｋ首席執行官周受資。他較早前在記者會上稱對ＴｉｋＴｏｋ「有
特殊感情」，認為其對爭取年輕人選票有幫助，並會重新研究一下Ｔｉｋｔｏｋ有關禁令。
　
　　滬深抖音概念股下調，浙文互聯（滬：６００９８６）跌停，青木科技
（深：３０１１１０）、因賽集團（深：３００７８１）及漢儀股份（深：３０１２７０）跌逾
一成。（ｒｙ）

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