《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒７３％，明年赤字率傳４％創新高

《經濟通通訊社１７日專訊》Ａ股三大指數今天低開低走，滬綜指收跌０﹒７３％，三連跌

，收報３３６１﹒４９點，深成指亦軟０﹒３５％，創業板半日收升、午後回落翻綠，收跌

０﹒０２％。成交續減，滬深兩市全日交易額１﹒５萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮

量１８９４億元或１１％。



據《路透》消息，中國決策層上周同意維持明年ＧＤＰ增長目標為５％左右，並且將財政赤

字率提高至ＧＤＰ的４％，比率創歷史新高。報道指，中央經濟工作會議已為相關目標達成共識

，但尚未正式公布。這意味著明年預算赤字率將比今年目標高出１個百分點，相當於新增約

１﹒３萬億元人民幣的財政赤字規模。消息人士稱，中國將通過發行預算外的特別國債和專項地

方債進一步擴大財政刺激力度。



今日盤面失焦點，除了船舶、白酒及保險，各行業及概念板塊幾乎全線下調，兩市近

４５６０隻個股走跌。其中，商業零售股多日強勢後回軟，華聯股份（深：０００８８２）、東

百集團（滬：６００６９３）、紅旗連鎖（深：００２６９７）、中央商場

（滬：６００２８０）等紛紛跌停。



國家移民管理局公告，即日起全面放寬優化過境免簽政策，將過境免簽外國人在境內停留時

間由原７２小時和１４４小時，延長為２４０小時，同時新增２１個口岸、共６０個口岸為過境

免簽人員入出境口岸。與７２╱１４４小時過境免簽政策相比，此次調整最大特點是允許跨區域

通行，即過境免簽的外國人可以在２４個省（區、市）允許停留活動區域內跨省域旅行，此前為

１９個省份。市場料政策利好入境旅遊，惟相關利好暫未反映到投資市場。旅遊股跌幅靠前，全

日挫５﹒４％，曲江文旅（滬：６００７０６）、西安旅遊（深：０００６１０）、長白山

（滬：６０３０９９）、大連聖亞（滬：６００５９３）等多股跌停。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９２２﹒０３ ＋０﹒２６

上證綜合指數 ３３６１﹒４９ －０﹒７３ ５８４７﹒８９

上證Ａ股指數 ３５２３﹒５２ －０﹒７３

深證成份指數 １０５３７﹒４３ －０﹒３５ ９２５５﹒６８

深圳創業板指數 ２２０１﹒１８ －０﹒０２

上證Ｂ股指數 ２６９﹒７２ －２﹒７０ ３﹒１３

深證Ｂ股指數 １２２２﹒０４ －０﹒８８ ０﹒５５

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