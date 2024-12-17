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AH股新聞

17/12/2024 15:06

《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒７３％，明年赤字率傳４％創新高

　　《經濟通通訊社１７日專訊》Ａ股三大指數今天低開低走，滬綜指收跌０﹒７３％，三連跌
，收報３３６１﹒４９點，深成指亦軟０﹒３５％，創業板半日收升、午後回落翻綠，收跌
０﹒０２％。成交續減，滬深兩市全日交易額１﹒５萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮
量１８９４億元或１１％。
　
　　據《路透》消息，中國決策層上周同意維持明年ＧＤＰ增長目標為５％左右，並且將財政赤
字率提高至ＧＤＰ的４％，比率創歷史新高。報道指，中央經濟工作會議已為相關目標達成共識
，但尚未正式公布。這意味著明年預算赤字率將比今年目標高出１個百分點，相當於新增約
１﹒３萬億元人民幣的財政赤字規模。消息人士稱，中國將通過發行預算外的特別國債和專項地
方債進一步擴大財政刺激力度。
　
　　今日盤面失焦點，除了船舶、白酒及保險，各行業及概念板塊幾乎全線下調，兩市近
４５６０隻個股走跌。其中，商業零售股多日強勢後回軟，華聯股份（深：０００８８２）、東
百集團（滬：６００６９３）、紅旗連鎖（深：００２６９７）、中央商場
（滬：６００２８０）等紛紛跌停。
　
　　國家移民管理局公告，即日起全面放寬優化過境免簽政策，將過境免簽外國人在境內停留時
間由原７２小時和１４４小時，延長為２４０小時，同時新增２１個口岸、共６０個口岸為過境
免簽人員入出境口岸。與７２╱１４４小時過境免簽政策相比，此次調整最大特點是允許跨區域
通行，即過境免簽的外國人可以在２４個省（區、市）允許停留活動區域內跨省域旅行，此前為
１９個省份。市場料政策利好入境旅遊，惟相關利好暫未反映到投資市場。旅遊股跌幅靠前，全
日挫５﹒４％，曲江文旅（滬：６００７０６）、西安旅遊（深：０００６１０）、長白山
（滬：６０３０９９）、大連聖亞（滬：６００５９３）等多股跌停。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３９２２﹒０３　　＋０﹒２６　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３３６１﹒４９　　－０﹒７３　　　　５８４７﹒８９　　
　　上證Ａ股指數　　３５２３﹒５２　　－０﹒７３　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０５３７﹒４３　－０﹒３５　　　　９２５５﹒６８　　
　　深圳創業板指數　２２０１﹒１８　　－０﹒０２　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２６９﹒７２　　－２﹒７０　　　　　３﹒１３　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１２２２﹒０４　　－０﹒８８　　　　　０﹒５５　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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