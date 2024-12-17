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AH股新聞

17/12/2024 09:31

《汽車新勢力》英偉達Ｔｈｏｒ芯片量產延期，傳小鵬擬擱置採用

　　《經濟通通訊社１７日專訊》據內媒《３６氪汽車》報道，英偉達旗艦車載ＡＩ芯片
Ｔｈｏｒ的量產大幅推遲，正加大丟失核心客戶的風險。報道引述多方信源消息稱，原定
２０２４年中量產的Ｔｈｏｒ或推遲到明年中上車，「而且還是入門版」，這影響到一些內地車
企的新車產品決策，其中小鵬（０９８６８）的明年新車正考慮擱置採用Ｔｈｏｒ芯片。
　
＊小鵬、蔚來、理想均在自研智能駕駛芯片＊
　
　　報道指，小鵬新近上市的車型Ｐ７＋原本也考慮搭載Ｔｈｏｒ，但由於Ｔｈｏｒ量產延期，
Ｐ７＋最終採用的是英偉達第二代智駕芯片Ｏｒｉｎ。小鵬Ｐ７＋產品負責人Ｎｉｃｋ甚至在社
交平台上表示，Ｔｈｏｒ芯片沒有確定的ＳＯＰ時間，「能在２０２６年見到已經不錯」。報道
還引述知情人士稱，小鵬正在加速搭載其自研智能駕駛芯片「圖靈」，且已經流片（試生產）。
小鵬正測試驗證芯片的穩定性和性能，「全棧ＮＧＰ（自動導航輔助駕駛）已經在芯片ＸＰ５（
小鵬芯片內部代號）上跑起來了」。
　
　　蔚來（０９８６６）明年沒有預訂Ｔｈｏｒ。與小鵬情況類似，蔚來今年７月宣布其自研智
駕芯片「神璣ＮＸ９０３１」正式流片。蔚來明年的新車智駕會搭載其自研的芯片「神璣」、英
偉達二代智駕芯片Ｏｒｉｎ、地平線，但不會有Ｔｈｏｒ。
　
　　報道指，小鵬、蔚來對上述消息均表示不予置評。
　
　　此前比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）、極氪、理想（０２０１５）等車企都曾
宣布將採用Ｔｈｏｒ芯片。
　
　　理想雖然是Ｔｈｏｒ首批量產車企之一，但目前也在自研智駕芯片，項目代號為「舒馬赫」
。報道引述理想內部人士表示，理想正在預研「端到端」智能駕駛的下一代方案　ＶＬＡ（視覺
語言動作模型），與其２０２６年量產的智駕芯片搭配，綜合效果會更好，「對　Ｔｈｏｒ的依
賴可能會逐步降低」。（ｓｌ）

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