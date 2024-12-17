《Ａ股焦點》雅戈爾飆逾７％，傳或以７８億從阿里收購銀泰百貨

《經濟通通訊社１７日專訊》據《彭博》引述知情人士稱，阿里巴巴（０９９８８）接近達

成協議以約１０億美元（約７８億港元）向內地紡織服裝行業龍頭企業雅戈爾

（滬：６００１７７）出售其百貨商店業務。



內媒《２１世紀經濟報道》則從知情人士處確認，阿里巴巴擬出售所持銀泰百貨股份，收購

方為雅戈爾。目前阿里巴巴已經明確確立「用戶為先、ＡＩ驅動」兩大戰略重心，並圍繞這兩大

重心進行業務梳理，重塑業務戰略優先級。



雅戈爾股價大漲，一度觸及漲停價，現漲７﹒４％，報９﹒７２元人民幣。



銀泰百貨成立於１９９８年，是內地零售百貨業標桿之一，在全國開設了近３０家門店，而

據公開信息，雅戈爾在銀泰百貨鋪設了近４０家線下門店。阿里２０１４年初入股銀泰百貨，

２０１７年以總價１９８億港元啟動銀泰商業私有化。至近期阿里巴巴聚焦核心主業，剝離非核

心資，今年２月傳出阿里曾就出售銀泰接觸幾位潛在買家。內媒《聯商網》昨（１６日）就上述

交易向銀泰百貨方面求證，銀泰百貨回應「具體以明天（１７日）公告為準」。



在今年２月的２０２３年第四季度業績會上，阿里巴巴集團主席蔡崇信在回答公司非核心資

產出售的問題時稱，在２０２４財年至今的九個月內，阿里已退出１７億美元的非核心資產，「

阿里資產負債表上仍有一些傳統的實體零售業務，這些也不是我們核心聚焦的，若退出也是合理

做法，但考慮到當前有挑戰的市場情況，尚需時間實現」。（ｓｌ）

