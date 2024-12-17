【傾力救市】路透：中國明年預算赤字率擬按４％安排，創歷史新高

《經濟通通訊社１７日專訊》據《路透》引述知情人士透露，中國領導層上周已同意，明年

預算赤字率擬按國內生產總值（ＧＤＰ）的４％安排，將創有記錄以來最高水平；同時擬將明年

經濟增長目標繼續設為５％左右。預算赤字率提高顯示，中國政府希望通過推出更強有力的財政

刺激措施以提振經濟，並以此減輕美國預計將對中國商品提高關稅的影響。



報道指，這意味著明年預算赤字率將比今年的３％目標高出１個百分點，相當於新增約

１﹒３萬億元人民幣的財政赤字規模。消息人士稱，中國將通過發行預算外的特別國債和專項地

方債進一步擴大財政刺激力度。



中國經濟增長目標、赤字率目標等核心經濟數據通常在每年３月舉行的全國人大會議上宣布

。報道提到，中國國務院新聞辦、財政部沒有立即回應置評請求。



上周三至四（１２月１１－１２日）舉行的中央經濟工作會議明確提出「要保持經濟穩定增

長」，要實施更加積極的財政政策，並指出要提高財政赤字率、增發超長期特別國債和專項債、

適時降準降息等。



廣開首席產業研究院院長連平認為，明年全年有望安排赤字率４％－４﹒５％，赤字規模

５﹒５萬億元人民幣以上，廣義赤字率升至１０％以上，以釋放政策加碼訊號、穩定預期、增強

信心；同時，地方專項債額度有望提升至６萬億元以上，用於補充地方財力，進一步加大基建、

農林水利、能源、倉儲物流、保障性安居工程等領域的投資支持。



中國財政學會績效專委會副主任委員張依群亦分析，明年財政赤字率預計會在３﹒５％至

４％的區間，將會釋放超５萬億元人民幣空間。（ｓｌ）



