  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
傾力救市
etnet專輯
AH股新聞

17/12/2024 14:13

【傾力救市】路透：中國明年預算赤字率擬按４％安排，創歷史新高

　　《經濟通通訊社１７日專訊》據《路透》引述知情人士透露，中國領導層上周已同意，明年
預算赤字率擬按國內生產總值（ＧＤＰ）的４％安排，將創有記錄以來最高水平；同時擬將明年
經濟增長目標繼續設為５％左右。預算赤字率提高顯示，中國政府希望通過推出更強有力的財政
刺激措施以提振經濟，並以此減輕美國預計將對中國商品提高關稅的影響。
　
　　報道指，這意味著明年預算赤字率將比今年的３％目標高出１個百分點，相當於新增約
１﹒３萬億元人民幣的財政赤字規模。消息人士稱，中國將通過發行預算外的特別國債和專項地
方債進一步擴大財政刺激力度。
　
　　中國經濟增長目標、赤字率目標等核心經濟數據通常在每年３月舉行的全國人大會議上宣布
。報道提到，中國國務院新聞辦、財政部沒有立即回應置評請求。
　
　　上周三至四（１２月１１－１２日）舉行的中央經濟工作會議明確提出「要保持經濟穩定增
長」，要實施更加積極的財政政策，並指出要提高財政赤字率、增發超長期特別國債和專項債、
適時降準降息等。
　
　　廣開首席產業研究院院長連平認為，明年全年有望安排赤字率４％－４﹒５％，赤字規模
５﹒５萬億元人民幣以上，廣義赤字率升至１０％以上，以釋放政策加碼訊號、穩定預期、增強
信心；同時，地方專項債額度有望提升至６萬億元以上，用於補充地方財力，進一步加大基建、
農林水利、能源、倉儲物流、保障性安居工程等領域的投資支持。
　
　　中國財政學會績效專委會副主任委員張依群亦分析，明年財政赤字率預計會在３﹒５％至
４％的區間，將會釋放超５萬億元人民幣空間。（ｓｌ）
　

【你點睇？】財政預算案展開公眾諮詢，學者倡問責官員減薪並削減公務員編制，你是否認同？ ► 立即投票

返回AH股新聞

上一篇新聞︰17/12/2024 14:19  【大國博弈】中美金融工作組在南京開會，就證券與資本市場等溝通

下一篇新聞︰17/12/2024 14:08  《中國要聞》李強：規範涉企執法，優化營商環境，穩預期強信心

其他AH股新聞
More

17/12/2024 14:31  【大國博弈】王毅：中方堅決反對美方對中國實施的非法無理打壓

17/12/2024 14:28  《Ａ股焦點》中美金融工作組開會，簽保險業合作備忘，金融股稍升

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

謊報狼來了，賴清德自製亡國感

17/12/2024 08:00

大國博弈

高息定存 | 銀行高息搶存，東亞上調3個月定存息至3.9厘，...

16/12/2024 16:14

貨幣攻略

中經會 | 中證監：堅決落實「穩住樓市股市」，維護資本市場穩...

16/12/2024 10:26

傾力救市

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處