【聚焦數據】上海首１１月工業增加值轉增，消費降幅擴至３﹒１％

《經濟通通訊社１７日專訊》上海市統計局公布，２０２４年１－１１月全市規模以上工業

企業完成工業總產值３５５３２﹒６０億元（人民幣．下同），同比由１－１０月的下跌

０﹒１％轉為增長０﹒３％。



工業產銷率為９９﹒０％，比去年同期下降０﹒９個百分點。工業企業完成出口交貨值

６９７５﹒５９億元，比去年同期下降５﹒５％。



＊首１１月住宿餐飲業下降５﹒３％＊



１－１１月，全市實現社會消費品零售總額１６３６９﹒８５億元，同比下降３﹒１％，降

幅較１－１０月擴大１﹒１個百分點。



分行業看，１－１１月批發和零售業實現零售額１５０６５﹒８５億元，比去年同期下降

３％；住宿和餐飲業實現零售額１３０４﹒０１億元，下降５﹒３％。



分商品類別看，１－１１月吃、穿、用、燒（石油、天然氣等）的商品零售額分別為

３４０３﹒９４億元、３９３９﹒３０億元、８５４４﹒７９億元和４８１﹒８２億元，分別佔

社會消費品零售總額的２０﹒８％、２４﹒１％、５２﹒２％和２﹒９％。其中，吃的商品零售

額比去年同期增長１﹒６％，穿、用和燒的商品零售額分別下降０﹒６％、５﹒７％和８﹒５％

。



＊首１１月固投增幅放緩至５﹒６％＊



１－１１月，全市全社會固定資產投資比上年同期增長５﹒６％，增幅較１－１０月放緩

０﹒５個百分點。



三大投資領域中，城市基礎設施投資比上年同期增長０﹒１％；工業投資增長１０﹒４％；

房地產開發投資增長５﹒４％。



三大產業投資中，第一產業投資比上年同期增長６３﹒５％；第二產業投資增長１０﹒６％

；第三產業投資增長４﹒６％。全市投資實際到位資金小計比上年同期增長４﹒１％。



＊首１１月房地產開發投資增幅放緩至５﹒４％＊



１－１１月，全市房地產開發投資比去年同期增長５﹒４％，增幅較１－１０月放緩１﹒３

個百分點。



商品房施工面積１６１９６﹒１８萬平方米，下降１﹒９％，其中住宅施工面積

７５０８﹒０３萬平方米，下降３﹒３％。商品房新開工面積１９６８﹒５０萬平方米，下降

６﹒１％，其中住宅新開工面積１１０６﹒３５萬平方米，下降７﹒１％。商品房竣工面積

１２０２﹒４７萬平方米，下降２６﹒９％，其中住宅竣工面積６１９﹒０５萬平方米，下降

３６﹒４％。商品房銷售面積１４６９﹒８６萬平方米，下降４﹒８％，其中住宅銷售面積

１２２１﹒５７萬平方米，下降３﹒５％。（ｓｌ）

