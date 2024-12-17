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AH股新聞

17/12/2024 15:27

【聚焦數據】上海首１１月工業增加值轉增，消費降幅擴至３﹒１％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》上海市統計局公布，２０２４年１－１１月全市規模以上工業
企業完成工業總產值３５５３２﹒６０億元（人民幣．下同），同比由１－１０月的下跌
０﹒１％轉為增長０﹒３％。
　
　　工業產銷率為９９﹒０％，比去年同期下降０﹒９個百分點。工業企業完成出口交貨值
６９７５﹒５９億元，比去年同期下降５﹒５％。
　
＊首１１月住宿餐飲業下降５﹒３％＊
　
　　１－１１月，全市實現社會消費品零售總額１６３６９﹒８５億元，同比下降３﹒１％，降
幅較１－１０月擴大１﹒１個百分點。
　
　　分行業看，１－１１月批發和零售業實現零售額１５０６５﹒８５億元，比去年同期下降
３％；住宿和餐飲業實現零售額１３０４﹒０１億元，下降５﹒３％。
　
　　分商品類別看，１－１１月吃、穿、用、燒（石油、天然氣等）的商品零售額分別為
３４０３﹒９４億元、３９３９﹒３０億元、８５４４﹒７９億元和４８１﹒８２億元，分別佔
社會消費品零售總額的２０﹒８％、２４﹒１％、５２﹒２％和２﹒９％。其中，吃的商品零售
額比去年同期增長１﹒６％，穿、用和燒的商品零售額分別下降０﹒６％、５﹒７％和８﹒５％

　
＊首１１月固投增幅放緩至５﹒６％＊
　
　　１－１１月，全市全社會固定資產投資比上年同期增長５﹒６％，增幅較１－１０月放緩
０﹒５個百分點。
　
　　三大投資領域中，城市基礎設施投資比上年同期增長０﹒１％；工業投資增長１０﹒４％；
房地產開發投資增長５﹒４％。
　
　　三大產業投資中，第一產業投資比上年同期增長６３﹒５％；第二產業投資增長１０﹒６％
；第三產業投資增長４﹒６％。全市投資實際到位資金小計比上年同期增長４﹒１％。
　
＊首１１月房地產開發投資增幅放緩至５﹒４％＊
　
　　１－１１月，全市房地產開發投資比去年同期增長５﹒４％，增幅較１－１０月放緩１﹒３
個百分點。
　
　　商品房施工面積１６１９６﹒１８萬平方米，下降１﹒９％，其中住宅施工面積
７５０８﹒０３萬平方米，下降３﹒３％。商品房新開工面積１９６８﹒５０萬平方米，下降
６﹒１％，其中住宅新開工面積１１０６﹒３５萬平方米，下降７﹒１％。商品房竣工面積
１２０２﹒４７萬平方米，下降２６﹒９％，其中住宅竣工面積６１９﹒０５萬平方米，下降
３６﹒４％。商品房銷售面積１４６９﹒８６萬平方米，下降４﹒８％，其中住宅銷售面積
１２２１﹒５７萬平方米，下降３﹒５％。（ｓｌ）

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