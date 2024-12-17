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AH股新聞

17/12/2024 15:54

《大灣區》廣州明年上半年推出外賣等行業專用電動自行車號牌

　　《經濟通通訊社１７日專訊》備受關注的《廣州市電動自行車管理規定》（下稱《規定》）
將於１２月３０日起施行。廣東省公安廳今日（１７日）上線廣東廣播電視台《廣東民聲熱線》
欄目，就電動自行車管理等焦點問題作出回應。廣州市公安局交通警察支隊支隊長丁文介紹，廣
州將於明年上半年推出針對外賣等行業的專用號牌，以及配套的管理規定，相關號牌將由相關企
業申請，並僅限本企業員工使用。
　
　　廣東省電動自行車保有量大，涉及領域多，呈現點多面廣態勢。廣東省公安廳交通管理局副
局長劉鋒表示，省交管部門倡導對電動自行車分類管理，將「私家車」與「企業車」進行區分。
目前將結合《廣州市電動自行車管理規定》實施，以廣州作為試點，進一步推進分類管理的試點
工作，以便推廣到全省。
　
　　劉鋒又提到，截至１１月，全省已經登記上牌的電動自行車２５８６萬輛。今年以來，全省
共有９４００餘宗交通事故與電動自行車有關，造成１１９５人死亡，其中事故數上升２﹒７％
，死亡人數下降１１﹒２％。
　
＊廣州交警：將約談配送平台，放寬外賣配送時間＊
　
　　對於《規定》要求電動自行車在非機動車道內行駛時，最高時速不能超過１５公里，不少外
賣員反映這將導致配送超時，丁文解釋，這並非廣州市首創，而是依據《中華人民共和國道路交
通安全法》；廣州交警將聯合市場監管部門，約談配送平台，督促其優化算法，放寬配送時間，
落實法律責任和社會責任，目前廣州市共有１０家較大的配送平台，均已建立了日常溝通協調機
制。
　
　　此外，丁文表示，目前電動自行車與機動車混行等問題較為突出，廣州市目前已建成非機動
車道２９６６公里，在２５９個路口配套設置了非機動車信號燈。但受限於道路資源，仍存在車
道缺失、過窄、不連貫等問題，缺口較大，廣州交警已將其納為明年的重點工作，進行改善與解
決。（ｓｌ）

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