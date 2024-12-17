【ＦＯＣＵＳ】防資本外逃＋擴過境免簽，減國際收支壓力

【ＦＯＣＵＳ】中國１０年期國債殖利率周一（１６日）刷新１﹒７１％歷史新低，加上人

幣貶值「小作文

」滿天飛，繼人民銀行、外匯局同日召開會議，誓言「保持匯率在合理均衡水平上基本穩定」、

「嚴厲打擊地下錢莊」後，國家移民管理局周二（１７日）宣布，延長過境免簽外國人境內停留

時間至２４０小時，劍指防走資、促引資，減輕國際收支賬戶壓力。



＊外資賣國債和Ａ股＊



中國政策轉向邁開大步，惟有關明年赤字率、穩股市樓市、超常規逆周期等細節欠奉，１０

年期國債殖利率本月接連失守２％、１﹒９％、１﹒８％關口，外資１１月錄連續第三個月淨賣

出中國國債，國際收支資本和金融賬戶下的「證券投資」１１月亦錄４５７億美元逆差，刷新單

月紀錄。



長債殖利率節節走低，就連全市場規模最大的貨幣基金－－天弘餘額寶，７日年化收益率亦

跌至１﹒２６８％的歷史低位，甚至低於一年期定存利率（１﹒５０％）。為追逐更高回報，同

時對沖人民幣貶值風險，想方設法將資金轉移至境外已成公開的秘密，《華爾街日報》測算截至

６月過去１２個月，約有２５３５億美元資金外逃。



＊嚴厲打擊地下錢莊＊



鑒於此，不難理解央媽、外匯局同日開會強調，「保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩

定」，及明言嚴厲打擊地下錢莊等外匯違法違規活動，維護外匯市場健康秩序。



無獨有偶，國人海外開戶熱門之選的新加坡華僑銀行（ＯＣＢＣ），近日已要求境外客戶在

本月１５日或３１日前，出示在新加坡的居住證明，以避免賬戶遭關閉。



＊免簽助降服貿逆差＊



防範資本大規模外流變外逃的同時，當局今日起全面放寬優化過境免簽政策，允許美國、英

國等５４國人員，從６０口岸（原為３９個）免簽入境前往第三國，將逗留期限延長至２４０小

時（原為最長１４４小時），並擴大停留活動區域和允許跨省旅行。



此舉旨在既促進高水平對外開放合作，又推動收窄旅行服務貿易逆差。眾所周知，中國國際

收支貨物和服務貿易資本帳下，貨物貿易多年順差的反面，是服務貿易多年逆差，其中僅「旅行

」逆差１１月就錄１０９１億元人民幣。換言之，吸引愈多外國人入境，愈有助減輕國際收支賬

戶壓力。



事實上，在北京、上海兩大中國核心城市，數據顯示在當地長期生活和工作的外國人數量，

分別減少至２﹒２萬人、７﹒２萬人，而中國首１１月實際使用外資（ＦＤＩ）亦按年降

２７﹒９％。



眼見特朗普高舉關稅大棒，２０２５年防範走資、擴大引資，勢成中美國即將爆發的貿易乃

至金融戰的關鍵陣地之一，而說服中國居民部門相信人民幣不會大幅貶值，亦將考驗預期管理。

