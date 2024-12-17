【提振Ａ股】國資委：央企要將市值管理作為長期戰略管理行為

《經濟通通訊社１７日專訊》國務院國資委近日印發《關於改進和加強中央企業控股上市公

司市值管理工作的若干意見》，其中提出中央企業要將市值管理作為一項長期戰略管理行為，健

全市值管理工作制度機制，提升市值管理工作成效。國資委將市值管理納入中央企業負責人經營

業績考核，強化正向激勵。



＊要將股票回購增持作為長期基礎工作＊



《意見》共九條，主要提出中央企業要從併購重組、市場化改革、信息披露、投資者關係管

理、投資者回報、股票回購增持等六方面改進和加強控股上市公司市值管理工作。《意見》提出

，中央企業要積極開展有利於提高投資價值的併購重組；積極引入長期資本、耐心資本、戰略資

本改善公司治理結構等；又提出中央企業和控股上市公司要將股票回購增持作為一項長期性基礎

性工作，建立常態化股票回購增持機制；並要高度重視控股上市公司破淨問題，將解決長期破淨

問題納入年度重點工作，指導長期破淨上市公司制定披露估值提升計劃並監督執行。



《意見》又提出，中央企業要指導控股上市公司制定合理可持續的利潤分配政策，增加現金

分紅頻次，優化現金分紅節奏，提高現金分紅比例。中央企業還應廣泛邀請投資者、行業分析師

、媒體等走進企業、了解企業，增進市場認同。



《意見》並強調，中央企業和控股上市公司開展市值管理要嚴守依法合規底線，嚴禁以市值

管理為名操控信息披露、嚴禁操縱股價、嚴禁內幕交易，對於違法違規行為嚴肅追責問責。

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