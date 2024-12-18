《神州頭條》財經報章頭版摘要：明年起Ａ股分紅派息手續費減半收

《經濟通通訊社１８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



緊緊圍繞建設「三區一中心」的戰略定位，奮力譜寫中國式現代化海南篇章

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在聽取海南省委和省政府工作匯報時強調，要

全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，認真落實黨中央關於海南自由貿易港建設的

各項部署，緊緊圍繞建設全面深化改革開放試驗區、國家生態文明試驗區、國際旅游消費中心、

國家重大戰略服務保障區的戰略定位，科學謀劃封關前後的改革開放和高質量發展工作，努力把

海南自由貿易港打造成為引領我國新時代對外開放的重要門戶，奮力譜寫中國式現代化海南篇章

。



國務院國資委：用好市值管理「工具箱」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國務院國資委近日印發的《關於改進和加強中央企業控股上市公司市值管理工作的若干意見》要

求，中央企業要將市值管理作為一項長期戰略管理行為，指導控股上市公司「一企一策」細化年

度實施方案和具體舉措。用好市值管理「工具箱」，支持控股上市公司圍繞提高主業競爭優勢、

增強科技創新能力、促進產業升級實施並購重組；積極解決控股上市公司長期破淨問題；將市值

管理納入中央企業負責人經營業績考核，強化正向激勵。



「兩新」「兩重」將接續發力

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

今年「兩新」「兩重」政策實施成效明顯，有力地激發了全年經濟增長動能。日前召開的中央經

濟工作會議對做好明年「兩新」「兩重」工作提出了明確要求。專家表示，明年「兩新」政策有

望加力擴圍，更多市場需求廣、更新換代潛力大的產品和領域有望納入政策支持範圍；「兩重」

項目支持力度也將加大。





《上海證券報》



習近平：緊緊圍繞建設「三區一中心」戰略定位，譜寫中國式現代化海南篇章

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在聽取海南省委和省政府工作匯報時強調，要

認真落實黨中央關於海南自由貿易港建設的各項部署，緊緊圍繞建設全面深化改革開放試驗區、

國家生態文明試驗區、國際旅遊消費中心、國家重大戰略服務保障區的戰略定位，科學謀劃封關

前後的改革開放和高質量發展工作，努力把海南自由貿易港打造成為引領我國新時代對外開放的

重要門戶，奮力譜寫中國式現代化海南篇章。



用好市值管理「工具箱」常態化實行股票回購增持

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國務院國資委近日印發《關於改進和加強中央企業控股上市公司市值管理工作的若干意見》，以

進一步推動中央企業高度重視控股上市公司市場價值表現，規範有序開展市值管理工作，提升上

市公司投資價值，以更有力的行動促進資本市場健康穩定發展。《意見》共九條，主要內容包括

明確市值管理目標和方向，用好市值管理「工具箱」，健全工作機制、強化正向激勵，堅守合規

底線。



中國結算：對滬深市場Ａ股分紅派息手續費減半收取

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

１２月１７日，中國結算發布《關於對滬、深市場Ａ股分紅派息手續費實施優惠措施的通知》。

中國結算決定自２０２５年１月１日起，對滬、深市場Ａ股分紅派息手續費實施減半收取的優惠

措施，即按照派發現金總額的０﹒０５％。收取分紅派息手續費，手續費金額超過１５０萬元的

部分予以免收。





《證券時報》



緊緊圍繞建設「三區一中心」的戰略定位，奮力譜寫中國式現代化海南篇章

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在聽取海南省委和省政府工作匯報時強調，要

認真落實黨中央關於海南自由貿易港建設的各項部署，緊緊圍繞建設全面深化改革開放試驗區、

國家生態文明試驗區、國際旅遊消費中心、國家重大戰略服務保障區的戰略定位，科學謀劃封關

前後的改革開放和高質量發展工作，繼續解放思想、開拓創新，攻堅克難、穩步推進，努力把海

南自由貿易港打造成為引領我國新時代對外開放的重要門戶，奮力譜寫中國式現代化海南篇章。



國資委：改進加強央企控股上市公司市值管理

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

１２月１７日，國務院國資委發布《關於改進和加強中央企業控股上市公司市值管理工作的若干

意見》，共九條，明確了市值管理目標和方向，提出了六大市值管理工具，要求健全工作機制、

強化正向激勵，堅守合規底線等。



明年起滬深Ａ股分紅派息手續費減半收取

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

１２月１７日，中國結算公告，為加大上市公司分紅激勵力度，推動增強投資者回報，中國結算

決定，自２０２５年１月１日起，對滬、深市場Ａ股分紅派息手續費實施減半收取的優惠措施，

即按照派發現金總額的０﹒０５％收取分紅派息手續費，手續費金額超過１５０萬元以上的部分

予以免收。（ｒｙ）

