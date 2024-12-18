《神州經脈》青年失業率三連降，人行約談債市激進機構，人幣續跌

《神州經脈》滬深股市今日（１８日）走勢反覆，滬指收市保住升幅０﹒６２％，收報

３３８２﹒２１點，深成指亦升０﹒４４％，創業板指微升０﹒０４％。成交每況愈下，兩市全

日成交額不足１﹒３６萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量１４９９億元或一成。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２８５６，較上個交易日４時３０分收盤

價跌１６點子，六連跌，連續四個交易日創２０２３年１１月１４日以來逾一年新低。全日在

７﹒２８００至７﹒２８６１之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１８８０，較上個交

易日升１１點子，止四連跌，為１２月１３日以來新高。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家統計局發布數據，１１月全國城鎮不包含在校生的１６－２４歲勞動力失業率為

１６﹒１％，較１０月的１７﹒１％下降１個百分點，連續三個月下跌。１１月份，不包含在校

生的２５－２９歲勞動力失業率為６﹒７％，較１０月下降１個百分點；不包含在校生的３０－

５９歲勞動力失業率為３﹒８％，與１０月持平。國家統計局上周公布，１１月份，全國城鎮調

查失業率及３１個大城市失業率均為５％，與上月持平。



２﹒ 人民銀行主管媒體《金融時報》引述業內消息指，今日上午，人民銀行約談了本輪債市行

情中部分交易激進的金融機構，提出了一些要求，主要包括：要密切關注自身利率風險等風險狀

況，提高投研能力，加強債券投資穩健性；依法合規開展投資交易。報道並指，人行近期已經嚴

厲查處了一批涉嫌出借帳戶、擾亂市場價格、利益輸送、內控缺失等違規行為的機構，同時正在

全面摸排違規行為線索，後續將保持常態化的執法檢查，對債券市場違法違規行為零容忍。



３﹒ 曾發表「香港玩完論」的摩根士丹利前亞洲區主席羅奇近日在英國《金融時報》發表評論

文章指出，中國手握中美貿易戰的許多「王牌」，包括用於尖端產業的關鍵礦產資源，以及中港

所持有的１萬億美元美國國債等。截至今年９月，中國持有７７２０億美元，香港則持有

２３３０億美元。他認為中國可能會在即將舉行的美國國債拍賣進行罷買，或者更極端的是有機

會開始拋售這些國債，此舉將對美國經濟造成毀滅性打擊。



４﹒ 據外電報道，為評估萬科需要獲得多少支持才能避免公開市場違約，中國銀行業監管機構

要求國內大型保險公司上報在萬科的債務敞口。有關評估在幾周前開始，內容涵蓋萬科債券和非

標產品持有規模。報道又引述知情人士表示，萬科高層在過去幾周走訪了幾家保險公司，呼籲險

企不要對非標債行使近期將生效的回售權。這將有助於萬科優先兌付債券，以免其在流動性緊張

之際發生公開違約。



５﹒ 廣汽集團今日正式發布全新飛行汽車品牌「高域╱ＧＯＶＹ」，同時發布廣汽第二款飛行

汽車產品ＧＯＶＹ ＡｉｒＪｅｔ。ＧＯＶＹ ＡｉｒＪｅｔ可達成２００公里航程目標，同時

支持３０分鐘快速補能，未來將搭載廣汽自研全固態電池，有望實現４００公里航程目標。廣汽

集團表示，接下來還將孵化成立一家全新的科技公司，展開廣汽集團在低空經濟領域業務，計劃

２０２５年正式啟動飛行汽車產品的適航認證。



６﹒ 據「微信支付生活通」微信公眾號，為讓來華朋友的支付體驗更順暢，微信支付進一步支

持境外錢包來華支付開放服務，用戶可直接使用境外錢包Ａｐｐ掃微信支付收款碼完成支付。目

前已支持：香港的中銀香港ＢｏＣ Ｐａｙ、八達通、ＰａｙＭｅ ｂｙ ＨＳＢＣ、Ｔａｐ

＆ Ｇｏ拍住賞，泰國的Ｂａｎｇｋｏｋ Ｂａｎｋ Ｍｏｂｉｌｅ Ｂａｎｋｉｎｇ、Ｋ

ＰＬＵＳ，南韓的ＮＡＶＥＲ Ｐａｙ，馬來西亞的ＩＣＢＣ Ｍｏｂｉｌｅ Ｂａｎｋｉｎｇ

（ＩＣＢＣ Ｐａｙ）等８家境外機構錢包。



７﹒ 新一輪成品油調價窗口今晚１２時開啟。據國家發改委價格監測中心監測，本輪成品油調

價周期內（１２月４日－１７日），國際油價繼續小幅波動，按現行國內成品油價格機制測算，

調價金額每噸不足５０元，因此本次汽、柴油價格不作調整。這是內地今年最後一輪（第２５輪

）成品油價格調整窗口，也是內地成品油調價年內第七次擱淺，全年調價呈九上九下七擱淺格局

。漲跌互抵後，內地汽、柴油每噸價格較去年底分別下跌１３０元、１２５元。



８﹒ 字節跳動今日發布豆包視覺推理大模型，價格降至０﹒００３元╱千ｔｏｋｅｎ，比行業

價格低８５％，「一塊錢能夠處理２８４張圖片」，視覺理解模型價格進入「厘時代」。豆包同

時發布全新的圖片生成模型，只需要一句話即可生成海報，還可以讓海報「動起來」。豆包３Ｄ

生成模型也首次亮相，與火山引擎數字孿生平台ｖｅＯｍｎｉｖｅｒｓｅ結合使用，可高效完成

智能訓練、數據合成和數字資產製作，成為一套支持ＡＩＧＣ創作的物理世界仿真模擬器。

（ｓｌ）

