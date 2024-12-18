《鍾之日記》中特估彈，港股止跌

《鍾之日記》１２月１８日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



隔夜美股道指罕見連跌九日，港股三日累挫６９６點後今早反彈高開，午後升幅擴大，惟明

年美國利率動向未明的情況下，恒指仍受制兩萬點之下，全日呈橫盤整固之勢。消費股向下調整

，中特估及汽車股走高，恒指全日收報１９８６４，升１６４點或０﹒８％，主板成交超過

１０７５億元。



＊Ａ股單日收升０﹒６％，成交量再少一成＊



滬深股市今日走勢反覆，滬指收市保住升幅０﹒６２％，收報３３８２﹒２１點，深成指亦

升０﹒４４％，創業板指微升０﹒０４％。成交每況愈下，兩市全日成交額不足１﹒３６萬億元

人民幣，較上個交易日縮量１４９９億元人民幣或一成。從概念板塊來看，人腦工程概念爆漲

７％領先大市，芯片半導體升幅居前。



＊內地富豪總身家今年錄增長，馬化騰大贏家＊



中國近期推出一攬子增量政策刺激經濟後，內地億萬富豪的身家開始逐步恢復增長。據《彭

博》億萬富豪指數顯示，５５名內地富商自今年１月初以來的身家總和增長１６％，達到

８０９６億美元，是自２０２０年以來首次錄得增長。以金額計，騰訊（００７００）創辦人馬

化騰暫時成為今年最大的贏家，其身家飆升１２６億美元，達到４７３億美元。小米集團

（０１８１０）董事長雷軍的身家亦增加１１８億美元，至２６１億美元，因小米在中國電動車

市場快速崛起，股價飆升。



不過，內地首富、農夫山泉（０９６３３）創辦人鍾睒睒身家則蒸發１０３億美元，因內地

瓶裝水市場激爭激烈，並面對價格戰。而在內地富豪榜排第４的拼多多創辦人黃崢，其身家亦顯

著蒸發１５５億美元，以金額計蒸發最多。



騰訊今日升０﹒８％，小米漲２﹒８％，農夫山泉升０﹒１％。



＊國資委印發市值管理要求，中字頭受惠＊



上周召開的中央經濟工作會議指出，要深化資本市場投融資綜合改革，打通中長期資金入市

卡點堵點，增強資本市場制度的包容性、適應性。國資委昨日印發《關於改進和加強中央企業控

股上市公司市值管理工作的若干意見》，要求加強央企控股上市公司市值管理工作，用好市值管

理「工具箱」，將市值管理納入央企負責人經營業績考核，引導控股上市公司增加現金分紅頻次

、優化現金分紅節奏、提高現金分紅比例等。要高度重視控股上市公司破淨問題，將解決長期破

淨問題納入年度重點工作；對業務協同度弱、股票流動性差、基本失去功能作用的破淨上市公司

，鼓勵通過吸收合併、資產重組等方式加以處置。



與此同時，中國結算宣布，將從明年１月１日起把滬、深市場Ａ股分紅派息手續費減半，手

續費超過１５０萬元人民幣的部分予以免收，以此加大上市公司分紅激勵力度，推動增強投資者

回報。



中字頭受惠上揚，中交建（０１８００）收升４﹒３％，中國中鐵（００３９０）及中國鐵

塔（００７８８）均升３﹒７％，中鐵建（０１１８６）漲３﹒１％，中車（０１７６６）升

３﹒５％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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