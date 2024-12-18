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AH股新聞

18/12/2024 13:41

《神州債市》人行約談在債市交易激進金融機構，要求關注利率風險

　　《經濟通通訊社１８日專訊》人民銀行主管媒體《金融時報》記者從業內了解到，今日上午
，人民銀行約談了本輪債市行情中部分交易激進的金融機構，提出了一些要求，主要包括：要密
切關注自身利率風險等風險狀況，提高投研能力，加強債券投資穩健性；依法合規開展投資交易

　
　　被約談機構包括部分銀行、券商、保險資管、理財子公司、基金、信托等等。
　
　　報道指，人行近期已經嚴厲查處了一批涉嫌出借帳戶、擾亂市場價格、利益輸送、內控缺失
等違規行為的機構，同時正在全面摸排違規行為線索，後續將保持常態化的執法檢查，對債券市
場違法違規行為零容忍。
　
＊財新：債市收益率下行幅度已超降息幅度＊
　
　受貨幣寬鬆預期影響，１２月以來，中國長債收益率一路下探至歷史新低。１２月９日至１３
日這一周，債券收益率繼續急降，周下行幅度創２０２０年來之最，１０年期國債收益率跌破
１﹒８％，臨近１﹒７５％，３０年期國債收益率跌破２％。
　
　　有機構人士告訴《財新》，近期銀行和非銀機構買債都比較猛，非銀機構買入３０年期國債
和政金債比較多，銀行則大量買入１０年期國債。
　
　　２０２４年７月和９月，人行兩次下調７天逆回購操作利率累計３０基點，將短端政策利率
下調至目前的１﹒５％。同期，１０年期國債收益率一同震盪下行，從２０２４年７月初的
２﹒２７％左右下降至目前的１﹒７５％左右，累計下行超過４５基點。
　
　　《財新》報道指，債市收益率下行的幅度已經超過降息幅度，或存在一定「超調」。了解貨
幣政策的人士表示，利率預計在２０２５年將逐步下調，但是現在債市沒有去等這個「未來一年
」，如果說半個月就把未來一年的空間給透支了，未來估計會回調。（ｃｔ）

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