《神州債市》人行約談在債市交易激進金融機構，要求關注利率風險

《經濟通通訊社１８日專訊》人民銀行主管媒體《金融時報》記者從業內了解到，今日上午

，人民銀行約談了本輪債市行情中部分交易激進的金融機構，提出了一些要求，主要包括：要密

切關注自身利率風險等風險狀況，提高投研能力，加強債券投資穩健性；依法合規開展投資交易

。



被約談機構包括部分銀行、券商、保險資管、理財子公司、基金、信托等等。



報道指，人行近期已經嚴厲查處了一批涉嫌出借帳戶、擾亂市場價格、利益輸送、內控缺失

等違規行為的機構，同時正在全面摸排違規行為線索，後續將保持常態化的執法檢查，對債券市

場違法違規行為零容忍。



＊財新：債市收益率下行幅度已超降息幅度＊



受貨幣寬鬆預期影響，１２月以來，中國長債收益率一路下探至歷史新低。１２月９日至１３

日這一周，債券收益率繼續急降，周下行幅度創２０２０年來之最，１０年期國債收益率跌破

１﹒８％，臨近１﹒７５％，３０年期國債收益率跌破２％。



有機構人士告訴《財新》，近期銀行和非銀機構買債都比較猛，非銀機構買入３０年期國債

和政金債比較多，銀行則大量買入１０年期國債。



２０２４年７月和９月，人行兩次下調７天逆回購操作利率累計３０基點，將短端政策利率

下調至目前的１﹒５％。同期，１０年期國債收益率一同震盪下行，從２０２４年７月初的

２﹒２７％左右下降至目前的１﹒７５％左右，累計下行超過４５基點。



《財新》報道指，債市收益率下行的幅度已經超過降息幅度，或存在一定「超調」。了解貨

幣政策的人士表示，利率預計在２０２５年將逐步下調，但是現在債市沒有去等這個「未來一年

」，如果說半個月就把未來一年的空間給透支了，未來估計會回調。（ｃｔ）

