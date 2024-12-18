【大國博弈】羅奇：應對貿易戰中國有王牌，美國債為「終極武器」

《經濟通通訊社１８日專訊》曾發表「香港玩完論」的摩根士丹利前亞洲區主席羅奇近日在

英國《金融時報》發表評論文章指出，中國手握中美貿易戰的許多「王牌」，包括用於尖端產業

的關鍵礦產資源，以及中港所持有的１萬億美元美國國債等。



羅奇提及美國最新升級對中國的出口制裁，本輪制裁重點是晶片和半導體製造設備；華盛頓

亦將另外１４０家中國公司列入美國商務部實體清單。對此，中國迅速採取反擊行動，包括禁止

或限制美國從中國購買多種關鍵礦和石墨。他形容這是一次「外科手術式打擊」，認為這些資源

對美國關鍵產業具重要的戰略影響。



＊１萬億美元美國債屬「終極金融武器」＊



羅奇認為，中國還有「終極金融武器」，即包括中國和香港持有１萬億美元的美國國債。截

至今年９月，中國持有７７２０億美元，香港則持有２３３０億美元。他認為中國可能會在即將

舉行的美國國債拍賣進行罷買，或者更極端的是有機會開始拋售這些國債，此舉將對美國經濟造

成毀滅性打擊。



羅奇又稱，美國生產商依賴中國作為美國第３大出口市場，因此建議即將上台的特朗普政府

少些考慮單邊行動，而要多思索這些行動帶來的報復效應。（ｃｔ）

