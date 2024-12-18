《華為動向》美媒：華為新手機Ｍａｔｅ７０表明中國晶片發展停滯

《經濟通通訊社１８日專訊》華為１１月發布了新款Ｍａｔｅ ７０系列手機。《紐約時報

》報道指，新系列手機Ｍａｔｅ ７０表明，華為在過去一年內採用先進晶片方面進展甚微。



加拿大研究公司ＴｅｃｈＩｎｓｉｇｈｔｓ在檢查兩款Ｍａｔｅ ７０系列手機晶片後指出

，這些晶片是由中芯國際製造，使用的還是台積電在２０１８年之前的製造工藝。將這些晶片與

中芯國際生產的其他晶片進行了比較，包括華為突破性的Ｍａｔｅ ６０手機中的晶片，分析師

稱「每個維度都與我們過去兩年所看到的完全吻合。」



《彭博》引述ＴｅｃｈＩｎｓｉｇｈｔｓ最新報告指出，華為Ｍａｔｅ ７０系列旗艦機所

採用的晶片與前一代手機幾乎一致，並未如部分人士般預期轉進５納米製程，華為的５納米晶片

技術難關尚未攻克。



《紐約時報》稱，這一發現值得注意，因為這表明美國的限制至少阻礙了中國晶片技術的進

步。從去年華為推出Ｍａｔｅ ６０以來，華為開始蠶食蘋果公司多年來在中國市場的地位。

２０２２年，在中國銷售的高端智慧型手機中有３╱４是蘋果手機。根據市場研究公司

Ｃａｎａｌｙｓ的數據，今年這一比例約為一半，華為份額增長一倍多。（ｊｑ）

