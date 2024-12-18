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AH股新聞

18/12/2024 11:33

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒７２％，芯片半導體領漲

　　《經濟通通訊社１８日專訊》滬深股市今天高開高走，滬指半日收升０﹒７２％，報
３３８５﹒６４點，深成指亦揚０﹒５％，創業板指升０﹒１１％。成交再跌，兩市半日交易額
約８３２４億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交縮量１５１１億元或１５％。
　
　　外電消息，美國國會將在未來幾天內就限制對華投資的立法進行投票表決。據了解，美國財
政部於１０月敲定將於明年１月２日生效的規則，限制美國在中國人工智能和其他可能威脅美國
國家安全的技術領域進行投資。該法案還包括要求研究中國製造的消費類路由器和調制解調器帶
來的國家安全風險等。
　
　　美國財政部的規則和上述立法涵蓋半導體和微電子、量子信息技術和某些人工智能系統，旨
在阻止對中國技術的投資。美國圍堵進一步激發國內半導體行業自強，今日盤面上，半導體、
ＭＣＵ芯片及存儲芯片等漲幅居前。星宸科技（深：３０１５３６）、安凱微
（滬：６８８６２０）、大港股份（深：００２０７７）、兆易創新（滬：６０３９８６）及格
爾軟件（滬：６０３２３２）多股漲停。中微公司（滬：６８８０１２）獲美國國防部移出中國
軍事公司清單，半日漲４％。
　
　　另外，Ａ股量子科技概念表現活躍，復旦復華（滬：６００６２４）、達華智能
（深：００２５１２）、神州信息（深：０００５５５）、海能達（深：００２５８３）漲停，
國盾量子（滬：６８８０２７）升約一成。據央視報道，由中國科學家研製的１０５個量子比特
的「祖沖之三號」量子計算機昨天在ａｒＸｉｖ線上發表，超過谷歌今年１０月發表於《自然》
期刊的最新進展－－７２比特「懸鈴木」（Ｓｙｃａｍｏｒｅ）處理器６個數量級，為目前超導
量子計算的最強優越性，其各項性能指標還與谷歌最新量子處理器「垂柳」（Ｗｉｌｌｏｗ）旗
鼓相當。（ｒｙ）

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