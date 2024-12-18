《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒６２％止三連跌，成交縮一成

《經濟通通訊社１８日專訊》滬深股市今日走勢反覆，滬指收市保住升幅０﹒６２％，收報

３３８２﹒２１點，深成指亦升０﹒４４％，創業板指微升０﹒０４％。成交每況愈下，兩市全

日成交額不足１﹒３６萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量１４９９億元或一成。



從板塊來看，人腦工程概念爆漲７％領先大市，芯片半導體升幅居前，ＡＩ眼鏡全日升

４﹒７％，量子科技升３％。下跌方面，大消費股延續調整，旅遊股跌得最慘，大連聖亞

（滬：６００５９３）跌停，長白山（滬：６０３０９９）挫逾９％。



＊中字頭走強，上海板塊大升＊



中字頭受利好刺激走強，中材節能（滬：６０３１２６）、中建環能（深：３００４２５）

、中光學（深：００２１８９）、中公高科（滬：６０３８６０）等多股漲停。國務院國資委近

日印發《關於改進和加強中央企業控股上市公司市值管理工作的若干意見》，其中提出，央企要

積極開展有利於提高投資價值的併購重組；指導央企控股上市公司增加現金分紅頻次，提高現金

分紅比例；高度重視央企控股上市公司破淨問題，指導長期破淨上市公司制定披露估值提升計劃

並監督執行等。



地區板塊方面，上海今日跑出，潤欣科技（深：３００４９３）、富瀚微

（深：３００６１３）、交運股份（滬：６００６７６）及三湘印象（深：０００８６３）等十

餘股升停封板。近日上海市國資委與遼寧省國資委圍繞進一步促進上海市和遼寧省國資國企領域

對口合作，推動兩地深化國資國企改革，做強做優做大國有資本和國有企業，助力上海「五個中

心」建設和東北全面振興，召開交流座談會並簽署戰略合作框架協議。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９４１﹒８９ ＋０﹒５１

上證綜合指數 ３３８２﹒２１ ＋０﹒６２ ５３９７﹒９１

上證Ａ股指數 ３５４５﹒３０ ＋０﹒６２

深證成份指數 １０５８４﹒２７ ＋０﹒４４ ８２０７﹒３２

深圳創業板指數 ２２０２﹒１４ ＋０﹒０４

上證Ｂ股指數 ２７１﹒８７ ＋０﹒８０ １﹒５７

深證Ｂ股指數 １２２６﹒７２ ＋０﹒３８ ０﹒４７

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