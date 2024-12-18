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AH股新聞

18/12/2024 10:31

《Ａ股焦點》量子科技板塊飆海能達等漲停，國產量子計算機超谷歌

　　《經濟通通訊社１８日專訊》Ａ股量子科技概念板塊活躍，復旦復華（滬：６００６２４）
、星光股份（深：００２０７６）、達華智能（深：００２５１２）、格爾軟件
（滬：６０３２３２）、海能達（深：００２５８３）漲停，國盾量子（滬：６８８０２７）漲
逾６％，神州信息（深：０００５５５）、科大國創（深：３００５２０）升５％，東方中科
（深：００２８１９）漲逾４％，浙江東方（滬：６００１２０）、東信和平
（深：００２０１７）、吉大正元（深：００３０２９）、中國聯通（滬：６０００５０）、中
興通訊（深：００００６３）、國網信通（滬：６００１３１）、中國海防
（滬：６００７６４）等齊漲。
　
　　據央視報道，由中國科學家研製的１０５個量子比特的「祖沖之三號」量子計算機昨（１７
日）在ａｒＸｉｖ線上發表，超過谷歌今年１０月發表於《自然》期刊的最新?展－－７２比特
「懸鈴木」（Ｓｙｃａｍｏｒｅ）處理器６個數量級，為目前超導量子計算的最強優越性，其各
項性能指標還與谷歌最新量子處理器「垂柳」（Ｗｉｌｌｏｗ）旗鼓相當。報道提到，量子優越
性是量子計算具備應用價值的前提條件，也是當前一個國家量子計算研究實力的直接體現。
（ｓｌ）

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