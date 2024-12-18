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AH股新聞

18/12/2024 11:04

《ＡＩ熱潮》字節發布豆包視覺推理大模型，價格比行業低８５％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》據《華爾街見聞》報道，字節跳動今日在火山引擎ＦＯＲＣＥ
大會上發布豆包視覺推理大模型，價格降至０﹒００３元╱千ｔｏｋｅｎ，比行業價格低８５％
，「一塊錢能夠處理２８４張圖片」，視覺理解模型價格進入「厘時代」。
　
　　據介紹，豆包視覺推理大模型具備更強的內容識別、理解和推理、視覺描述等能力。用戶可
以同時輸入文本和圖像相關信息，模型可以給出回答。
　
＊豆包發布全新圖片生成模型，３Ｄ生成模型首亮相＊
　
　　豆包同時發布全新的圖片生成模型，只需要一句話即可生成海報，首次實現了準確的中文文
字生成；還可以讓海報動起來，實現動態效果。
　
　　豆包３Ｄ生成模型也首次亮相。該模型與火山引擎數字孿生平台ｖｅＯｍｎｉｖｅｒｓｅ結
合使用，可以高效完成智能訓練、數據合成和數字資產製作，成為一套支持ＡＩＧＣ創作的物理
世界仿真模擬器。
　
＊豆包通用模型Ｐｒｏ升級＊
　
　　此外，火山引擎ＣＥＯ譚待表示，１２月，豆包通用模型Ｐｒｏ相比５月在綜合能力、推理
、指令遵循、代碼、數學等方面進行了全方面提升，「更強模型推動企業ＡＩ升級」，豆包通用
模型Ｐｒｏ為中手游（００３０２）、賽力斯汽車（滬：６０１１２７）等企業的ＡＩ升級，其
中賽力斯汽車的模型使用量提升１４００倍。
　
　　據介紹，豆包大模型日均ｔｏｋｅｎｓ使用量超過４萬億，發布７個月以來增長超過３３倍
，在多個應用場景加速滲透。（ｓｌ）
　
　

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