《中國要聞》浙江麗水支持數字遊民落腳，提供千萬資助與貸款貼息

《經濟通通訊社１８日專訊》近期多地政府針對移動互聯網時代新興力量「數字遊民」出台

共居共創舉措，打造遊民社區並提供獎金、補貼等，歡迎這個群體旅居當地工作、創業。以生態

立市的浙江麗水市近日也出招。浙江麗水市委人才辦等九部門推出「支持數字遊民發展八條舉措

」，是全國首個設區市（直轄市以外設有轄區的建制市）全域的數字遊民專屬政策，涵蓋支持數

字遊民來麗、基地（社區）運營、支持數字遊民在麗就業創業等。



其中，數字遊民可在麗水申報創業項目，符合條件的項目可獲免費提供３００平方米創業場

所，最高給予１０００萬元（人民幣．下同）資助資金和１０００萬元額度內貸款貼息。數字遊

民（自高校畢業１０年以內，含在校大學生）初次創業，經人社部門認定符合條件，可獲一次性

創業補貼１萬元，申領不超過５０００元的一次性創業社保補貼。支持數字遊民參與「麗水山耕

」品牌建設，助力品牌推廣、農產品銷售等，最高給予不超過３０萬元的獎補。數字遊民還可免

費遊覽重點景區。



＊安徽已成立安徽省全球數字遊民聯盟＊



「數字遊民」的概念於１９９０年代後期提出，預言社會將出現一群利用移動電子設備工作

從而獲得收入的群體，這個群體將在世界各地流動，擇樂土而棲，工作、生活、旅行、娛樂等同

時「在線」。數字遊民多來自文化創意產業、互聯網產業，主要從事創造性工作，在一地停留幾

個月到一兩年並逐漸形成數字遊民聚落。



安徽黃山市、四川資陽市等地政府近期就調研了當地數字遊民聚落，部署加快生態、產業、

人才融合聚變。黃山市黟縣已於１０月出台政策，包括以「三個一百萬元」獎補全年引進數字遊

民８００人次以上的企業、機構，設立數字遊民創業投資引導基金和鼓勵數字遊民參與鄉村振興

、旅遊發展等，甚至在安徽省商務廳主持下於上周四（１２日）成立了安徽省全球數字遊民聯盟

，首批成員單位約４０家。（ｓｌ）

