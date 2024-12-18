《打擊貪腐》建行深圳原副行長李華峰貪腐逾２０００萬，認罪候判

《經濟通通訊社１８日專訊》中國建設銀行深圳市分行原黨委副書記、副行長李華峰受賄、

利用影響力受賄、洗錢一案昨日（１７日）在山東省青島市中級人民法院一審公開開庭審理。李

華峰被控在１１年間貪腐逾２０００萬元人民幣，當庭認罪悔罪。法庭宣布休庭，擇期宣判。



青島市人民檢察院指控，２０１３年上半年至２０２０年５月，李華峰利用擔任建行深圳市

分行黨委副書記、黨委委員、副行長等職務上的便利，為有關單位在審批貸款方面提供幫助，收

受相關單位或個人給予的財物，共計折合人民幣１４０９萬餘元。２０２１年４月至２０２４年

１月，李華峰從建行深圳市分行辭職後，利用其曾擔任建行深圳市分行黨委委員、黨委副書記、

副行長職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為請託人謀取不正

當利益，非法收受他人所送財物共計人民幣８１０萬元。此外，李華峰還指使他人將受賄款中的

３６０萬元通過多個帳戶轉帳後支付購房款，構成洗錢罪。檢察機關提請以受賄罪、利用影響力

受賄罪、洗錢罪追究李華峰的刑事責任。



６２歲的李華峰今年２月被通報受查，１１月被開除黨籍並移送審查起訴。中紀委國家監委

當時的通報指，李華峰身為長期在金融領域工作的黨員領導幹部，喪失理想信念，對黨不忠誠不

老實，對抗組織審查，轉移、隱匿證據；無視中央八項規定精神，長期收受可能影響公正執行公

務的禮品，違規接受宴請、旅遊、娛樂活動安排；違反組織原則，隱瞞不報個人有關事項，在職

工錄用等方面為他人謀取利益；失守廉潔底線，違規從事營利性活動，離職後違規從業、違規謀

利；利用職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，在信貸業務、集中採購等方面為他人謀

取利益，非法收受巨額財物。（ｓｌ）

