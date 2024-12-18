  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

18/12/2024 16:32

《打擊貪腐》建行深圳原副行長李華峰貪腐逾２０００萬，認罪候判

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中國建設銀行深圳市分行原黨委副書記、副行長李華峰受賄、
利用影響力受賄、洗錢一案昨日（１７日）在山東省青島市中級人民法院一審公開開庭審理。李
華峰被控在１１年間貪腐逾２０００萬元人民幣，當庭認罪悔罪。法庭宣布休庭，擇期宣判。
　
　　青島市人民檢察院指控，２０１３年上半年至２０２０年５月，李華峰利用擔任建行深圳市
分行黨委副書記、黨委委員、副行長等職務上的便利，為有關單位在審批貸款方面提供幫助，收
受相關單位或個人給予的財物，共計折合人民幣１４０９萬餘元。２０２１年４月至２０２４年
１月，李華峰從建行深圳市分行辭職後，利用其曾擔任建行深圳市分行黨委委員、黨委副書記、
副行長職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為請託人謀取不正
當利益，非法收受他人所送財物共計人民幣８１０萬元。此外，李華峰還指使他人將受賄款中的
３６０萬元通過多個帳戶轉帳後支付購房款，構成洗錢罪。檢察機關提請以受賄罪、利用影響力
受賄罪、洗錢罪追究李華峰的刑事責任。
　
　　６２歲的李華峰今年２月被通報受查，１１月被開除黨籍並移送審查起訴。中紀委國家監委
當時的通報指，李華峰身為長期在金融領域工作的黨員領導幹部，喪失理想信念，對黨不忠誠不
老實，對抗組織審查，轉移、隱匿證據；無視中央八項規定精神，長期收受可能影響公正執行公
務的禮品，違規接受宴請、旅遊、娛樂活動安排；違反組織原則，隱瞞不報個人有關事項，在職
工錄用等方面為他人謀取利益；失守廉潔底線，違規從事營利性活動，離職後違規從業、違規謀
利；利用職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，在信貸業務、集中採購等方面為他人謀
取利益，非法收受巨額財物。（ｓｌ）

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

返回AH股新聞

上一篇新聞︰18/12/2024 16:53  《中國要聞》上金所：吸收周生生為國際會員，同意紫金國際退會

下一篇新聞︰18/12/2024 16:30  《中國要聞》浙江麗水支持數字遊民落腳，提供千萬資助與貸款貼息

其他AH股新聞
More

18/12/2024 16:10  《ＡＨ互動》ＡＨ股股價、溢價及折讓對照表

18/12/2024 16:10  《ＡＨ互動》Ｈ股股價及升跌一覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

謊報狼來了，賴清德自製亡國感

17/12/2024 08:00

大國博弈

高息定存 | 銀行高息搶存，東亞上調3個月定存息至3.9厘，...

16/12/2024 16:14

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處