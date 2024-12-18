《中國要聞》柔宇科技名下資產首拍流拍，二拍降價近２﹒５億

《經濟通通訊社１８日專訊》阿里資產平台顯示，不久前宣告破產的國內柔性顯示屏「獨角

獸」－－深圳柔宇顯示技術有限公司（以下簡稱柔宇顯示）名下資產一拍以流拍告終。同時，該

部分資產二拍將於１２月２４日１０時開拍，起拍價為９﹒８億元（人民幣．下同），較一拍降

價約２﹒５億元。



拍賣標的包括柔宇顯示名下位於深圳市龍崗區的１２套不動產和一批設備類資產。其中，

１２套不動產評估價值約７﹒６８億元，一批機器設備評估價值約４﹒４８億元，兩項合計就逾

１２億元。此外，還包括一批電子設備、在建工程、叉車８輛。



一個月前，１１月１８日，深圳市中級人民法院連發多份公告，裁定柔宇科技、柔宇電子、

柔宇顯示破產。



被裁定破產不到１０天，１１月２８日，已進入破產程序的柔宇顯示名下資產在阿里資產平

台被公開拍賣，拍賣時間為１２月１４日１０時至２０２４年１２月１５日１０時，起拍價

１２﹒３億元。



１２月１５日，阿里資產平台顯示，柔宇顯示名下資產拍賣正式結束，該拍賣獲得１﹒９萬

人圍觀，但因無人出價，最終流拍。



公開資料顯示，柔宇科技成立於２０１２年，公司曾發布和量產全球首款折疊屏手機

ＦｌｅｘＰａｉ柔派，以及發布業內首個Ｍｉｃｒｏ－ＬＥＤ彈力柔性屏技術，一度名聲大噪。

不過，根據柔宇科技披露的財務數據，２０１７年至２０２０年上半年，三年半的時間里，公司

累計實現營收僅５億元，淨虧損卻接近３２億元。（ｊｑ）

