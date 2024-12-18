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AH股新聞

18/12/2024 18:03

《中國要聞》柔宇科技名下資產首拍流拍，二拍降價近２﹒５億

　　《經濟通通訊社１８日專訊》阿里資產平台顯示，不久前宣告破產的國內柔性顯示屏「獨角
獸」－－深圳柔宇顯示技術有限公司（以下簡稱柔宇顯示）名下資產一拍以流拍告終。同時，該
部分資產二拍將於１２月２４日１０時開拍，起拍價為９﹒８億元（人民幣．下同），較一拍降
價約２﹒５億元。
　
　　拍賣標的包括柔宇顯示名下位於深圳市龍崗區的１２套不動產和一批設備類資產。其中，
１２套不動產評估價值約７﹒６８億元，一批機器設備評估價值約４﹒４８億元，兩項合計就逾
１２億元。此外，還包括一批電子設備、在建工程、叉車８輛。
　
　　一個月前，１１月１８日，深圳市中級人民法院連發多份公告，裁定柔宇科技、柔宇電子、
柔宇顯示破產。
　
　　被裁定破產不到１０天，１１月２８日，已進入破產程序的柔宇顯示名下資產在阿里資產平
台被公開拍賣，拍賣時間為１２月１４日１０時至２０２４年１２月１５日１０時，起拍價
１２﹒３億元。
　
　　１２月１５日，阿里資產平台顯示，柔宇顯示名下資產拍賣正式結束，該拍賣獲得１﹒９萬
人圍觀，但因無人出價，最終流拍。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　
　　公開資料顯示，柔宇科技成立於２０１２年，公司曾發布和量產全球首款折疊屏手機
ＦｌｅｘＰａｉ柔派，以及發布業內首個Ｍｉｃｒｏ－ＬＥＤ彈力柔性屏技術，一度名聲大噪。
不過，根據柔宇科技披露的財務數據，２０１７年至２０２０年上半年，三年半的時間里，公司
累計實現營收僅５億元，淨虧損卻接近３２億元。（ｊｑ）

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