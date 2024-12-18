【ＦＯＣＵＳ】本田日產謀抱團取暖，本土新勢力亟待止蝕

【ＦＯＣＵＳ】年關將至，汽車業界「幾家歡喜幾家愁」。繼極越瀕臨倒閉邊緣之後，份屬

「國家隊」的一汽吉林最新亦傳停產欠薪；豪車陣營的保時捷和奔馳，一個開啟中國區業務優化

重組

，另一個位於長沙的最大４Ｓ店已關閉；在華銷量節節下跌的日系兩巨頭本田（Ｈｏｎｄａ）、

日產（Ｎｉｓｓａｎ）正探討合併。種種情形皆預示，面對２０２５年更激烈淘汰賽，需打起

１２分精神。



＊中國區銷量大跌，合併劍指全球第三＊



中國新能源車零售滲透率連續５個月突破５０％之際，市面上總共有多少品牌？答案是超過

１００個。首１１月銷量計，從王者比亞迪的逾３００萬輛，到第一梯隊特斯拉、理想的四五十

萬輛，再到包尾的僅數百輛，即知或兼併、或倒閉的車業大洗牌遠未到最壞時。



所謂「識時務者為俊傑」，長期競爭對手本田、日產，面對首１１月中國區銷量分別下跌近

３１％、近１１％，繼早前宣布合作開發電動汽車技術後，據報將於近期簽署諒解備忘錄

（ＭＯＵ），探討合併為包括本田、日產、三菱（日產持股３４％）的控股公司，劍指僅次於豐

田、大眾的全球第三大汽車巨頭。



＊「聆風」曾輝煌，「燁」欲一展宏圖＊



若認為本田、日產今次抱團取暖是弱弱聯手，未免有失偏頗，須知全球首款量產純電動車並

非特斯拉，而是２０１０年１２月上市的日產旗下「聆風（ ＬＥＡＦ）」。而今年４月，本田

亦發布為中國市場量身定制的電動車品牌「燁」，首款中型ＳＵＶ「燁 Ｓ７」計劃明年２月上

市 。



「聆風（ ＬＥＡＦ）」遭２０１７年７月上市的特斯拉Ｍｏｄｅｌ ３後發先至，如今淪

為名不見經傳；而「燁」系列集結寧德時代、華為、科大訊飛、航盛等技術欲一展宏圖，但對壘

以「卷」出名的國產車廠實殊不易。



＊明年勢迎更多新車型和更慘烈價格戰＊



同命相憐的還有通用、大眾等昔日巨頭，前者預告為第四季中國業務計提逾５０億美元特別

損失，後者繼擬關閉德國三間車廠後，大眾中國執行長Ｒａｌｆ Ｂｒａｎｄｓｔａｔｔｅｒ押

注將更多資金用於未來研發和創新，預告２０２６年才是發力年。



外資難敵本土新勢力，惟拒繳械投降 ，而本土品牌之間的競爭亦從為消停，從華為、小鵬

的「智駕王者」之爭，到小米ＳＵ７、極氪００７的「純電轎車頂流」之爭，再到小?Ｘ９、理

想ＭＥＧＡ的「完美ＭＰＶ」之爭，乃至比亞迪、長城的持續內鬥……



隨著業界預期明年國內新能源車零售滲透率將達７５％，勢意味更多的新車型、更高的銷售

目標、更卷的智駕方案、更慘烈的價格戰。而尚在賠本賺吆喝的蔚來、小鵬、小米、零跑、深藍

、阿維塔等一眾新星能否儘早止蝕，將成最大看點。

