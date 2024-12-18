  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

18/12/2024 13:40

【ＦＯＣＵＳ】本田日產謀抱團取暖，本土新勢力亟待止蝕

　　【ＦＯＣＵＳ】年關將至，汽車業界「幾家歡喜幾家愁」。繼極越瀕臨倒閉邊緣之後，份屬
「國家隊」的一汽吉林最新亦傳停產欠薪；豪車陣營的保時捷和奔馳，一個開啟中國區業務優化
重組
，另一個位於長沙的最大４Ｓ店已關閉；在華銷量節節下跌的日系兩巨頭本田（Ｈｏｎｄａ）、
日產（Ｎｉｓｓａｎ）正探討合併。種種情形皆預示，面對２０２５年更激烈淘汰賽，需打起
１２分精神。
　
＊中國區銷量大跌，合併劍指全球第三＊
　
　　中國新能源車零售滲透率連續５個月突破５０％之際，市面上總共有多少品牌？答案是超過
１００個。首１１月銷量計，從王者比亞迪的逾３００萬輛，到第一梯隊特斯拉、理想的四五十
萬輛，再到包尾的僅數百輛，即知或兼併、或倒閉的車業大洗牌遠未到最壞時。
　
　　所謂「識時務者為俊傑」，長期競爭對手本田、日產，面對首１１月中國區銷量分別下跌近
３１％、近１１％，繼早前宣布合作開發電動汽車技術後，據報將於近期簽署諒解備忘錄
（ＭＯＵ），探討合併為包括本田、日產、三菱（日產持股３４％）的控股公司，劍指僅次於豐
田、大眾的全球第三大汽車巨頭。
　
＊「聆風」曾輝煌，「燁」欲一展宏圖＊
　
　　若認為本田、日產今次抱團取暖是弱弱聯手，未免有失偏頗，須知全球首款量產純電動車並
非特斯拉，而是２０１０年１２月上市的日產旗下「聆風（　ＬＥＡＦ）」。而今年４月，本田
亦發布為中國市場量身定制的電動車品牌「燁」，首款中型ＳＵＶ「燁　Ｓ７」計劃明年２月上
市　。
　
　　「聆風（　ＬＥＡＦ）」遭２０１７年７月上市的特斯拉Ｍｏｄｅｌ　３後發先至，如今淪
為名不見經傳；而「燁」系列集結寧德時代、華為、科大訊飛、航盛等技術欲一展宏圖，但對壘
以「卷」出名的國產車廠實殊不易。
　
＊明年勢迎更多新車型和更慘烈價格戰＊
　
　　同命相憐的還有通用、大眾等昔日巨頭，前者預告為第四季中國業務計提逾５０億美元特別
損失，後者繼擬關閉德國三間車廠後，大眾中國執行長Ｒａｌｆ　Ｂｒａｎｄｓｔａｔｔｅｒ押
注將更多資金用於未來研發和創新，預告２０２６年才是發力年。
　
　　外資難敵本土新勢力，惟拒繳械投降　，而本土品牌之間的競爭亦從為消停，從華為、小鵬
的「智駕王者」之爭，到小米ＳＵ７、極氪００７的「純電轎車頂流」之爭，再到小?Ｘ９、理
想ＭＥＧＡ的「完美ＭＰＶ」之爭，乃至比亞迪、長城的持續內鬥……
　
　　隨著業界預期明年國內新能源車零售滲透率將達７５％，勢意味更多的新車型、更高的銷售
目標、更卷的智駕方案、更慘烈的價格戰。而尚在賠本賺吆喝的蔚來、小鵬、小米、零跑、深藍
、阿維塔等一眾新星能否儘早止蝕，將成最大看點。

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

謊報狼來了，賴清德自製亡國感

17/12/2024 08:00

大國博弈

高息定存 | 銀行高息搶存，東亞上調3個月定存息至3.9厘，...

16/12/2024 16:14

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處