《中國要聞》中央農村工作會議：確保糧食穩產豐產，深化農村改革

《經濟通通訊社１８日專訊》新華社報道，中央農村工作會議１７－１８日在北京召開。中

共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平對做好「三農」工作作出重要指示。會議強調，

要穩定糧食播種面積，深入推進糧油作物大面積單產提升行動，確保糧食穩產豐產。會議還討論

了《關於進一步深化農村改革、扎實推進鄉村全面振興的意見（討論稿）》。



會議指出，要全面落實進一步深化農村改革任務，有序推進第二輪土地承包到期後再延長三

十年試點，探索閒置農房通過出租、入股、合作等方式盤活利用的有效實現形式。進一步深化農

村改革，完善強農惠農富農支持制度，全面推進鄉村振興。要確保糧食和重要農產品穩產保供。

要積極發展鄉村富民產業，壯大縣域經濟，拓寬農民增收渠道。嚴格耕地佔補平衡管理，啟動實

施中央統籌下的糧食產銷區省際橫向利益補償。要推動糧食等重要農產品價格保持在合理水平。



會議並要求，要毫不鬆懈抓好鞏固拓展脫貧攻堅成果各項工作，提升防止返貧致貧監測幫扶

效能，統籌建立農村防止返貧致貧機制和低收入人口、欠發達地區分層分類幫扶制度。要推動鄉

村產業提質增效，培育新產業新業態，促進農民增收。（ｓｌ）

