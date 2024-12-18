  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
秋冬養生食療
etnet專輯
AH股新聞

18/12/2024 18:17

《中國要聞》中央農村工作會議：確保糧食穩產豐產，深化農村改革

　　《經濟通通訊社１８日專訊》新華社報道，中央農村工作會議１７－１８日在北京召開。中
共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平對做好「三農」工作作出重要指示。會議強調，
要穩定糧食播種面積，深入推進糧油作物大面積單產提升行動，確保糧食穩產豐產。會議還討論
了《關於進一步深化農村改革、扎實推進鄉村全面振興的意見（討論稿）》。
　
　　會議指出，要全面落實進一步深化農村改革任務，有序推進第二輪土地承包到期後再延長三
十年試點，探索閒置農房通過出租、入股、合作等方式盤活利用的有效實現形式。進一步深化農
村改革，完善強農惠農富農支持制度，全面推進鄉村振興。要確保糧食和重要農產品穩產保供。
要積極發展鄉村富民產業，壯大縣域經濟，拓寬農民增收渠道。嚴格耕地佔補平衡管理，啟動實
施中央統籌下的糧食產銷區省際橫向利益補償。要推動糧食等重要農產品價格保持在合理水平。
　
　　會議並要求，要毫不鬆懈抓好鞏固拓展脫貧攻堅成果各項工作，提升防止返貧致貧監測幫扶
效能，統籌建立農村防止返貧致貧機制和低收入人口、欠發達地區分層分類幫扶制度。要推動鄉
村產業提質增效，培育新產業新業態，促進農民增收。（ｓｌ）

【與拍賣官看藝術】走進Sotheby's Maison睇睇蘇富比旗艦藝廊！蘇富比如何突破傳統成規？► 即睇

返回AH股新聞

下一篇新聞︰18/12/2024 18:03  《中國要聞》柔宇科技名下資產首拍流拍，二拍降價近２﹒５億

其他AH股新聞
More

18/12/2024 17:39  《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

18/12/2024 17:38  《汽車新勢力》極越員工：吉利確認員工賠償方案，等百度最終審批

18/12/2024 17:36  《ＡＩ熱潮》深圳：每年最高派６億降低ＡＩ模型研發訓練應用成本

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

戈蘭高地：水資源爭奪戰再起

18/12/2024 18:56

大國博弈

高息定存 | 銀行高息搶存，東亞上調3個月定存息至3.9厘，...

16/12/2024 16:14

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處