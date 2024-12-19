《神州頭條》財經報章頭版摘要：超１０個城市收購存量房項目落地

《經濟通通訊１９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
《中國證券報》
習近平抵達澳門
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國家主席習近平１８日下午乘專機抵達澳門，出席將於２０日舉行的慶祝澳門回歸祖國２５周年
大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮並視察澳門。
習近平對做好「三農」工作作出重要指示
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中央農村工作會議１７日至１８日在北京召開。會議全面貫徹習近平總書記關於「三農」工作的
重要論述和重要指示精神，落實中央經濟工作會議精神，分析當前「三農」工作面臨的形勢和挑
戰，部署２０２５年「三農」工作。
多個城市收購存量房項目落地
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近期，重慶、蘇州、武漢、鄭州、長春、金華、保定、樂山、合肥等多個城市收購存量房項目落
地，籌集保障性住房上萬套。
《上海證券報》
習近平抵達澳門
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國家主席習近平１８日下午乘專機抵達澳門，出席將於２０日舉行的慶祝澳門回歸祖國２５周年
大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮並視察澳門。
多個城市收購存量房項目落地
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金融助力之下，保障性住房再貸款政策穩步推進。記者獲悉，近期，重慶、蘇州、武漢、鄭州、
長春、金華、保定、樂山、合肥等多個城市收購存量房項目落地，籌集保障性住房上萬套。
習近平對做好「三農」工作作出重要指示
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中央農村工作會議１７日至１８日在北京召開。會議全面貫徹習近平總書記關於「三農」工作的
重要論述和重要指示精神，落實中央經濟工作會議精神，分析當前「三農」工作面臨的形勢和挑
戰，部署２０２５年「三農」工作。
《證券時報》
習近平抵達澳門
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國家主席習近平１８日下午乘專機抵達澳門，出席將於２０日舉行的慶祝澳門回歸祖國２５周年
大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮並視察澳門。
超１０個城市收購存量房項目落地
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自５月１７日全國保交房工作會議以來，相關部門和地方密切合作，加快推動收購存量商品房用
作保障性住房落地，取得階段性成效。記者了解到，近期，逾１０個城市收購存量房項目落地，
已籌集保障性住房上萬套。
跨國公司本外幣一體化資金池業務試點再優化
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為擴大高水平對外開放，便利跨國公司資金歸集使用，日前，人行、國家外匯管理局決定在上海
、北京、江蘇、浙江、廣東、海南、陝西、寧波、青島和深圳等１０省市優化跨國公司本外幣一
體化資金池業務試點政策。（ｌｃ）
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