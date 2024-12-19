  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

19/12/2024 08:12

《神州頭條》財經報章頭版摘要：超１０個城市收購存量房項目落地

　　《經濟通通訊１９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
習近平抵達澳門
＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平１８日下午乘專機抵達澳門，出席將於２０日舉行的慶祝澳門回歸祖國２５周年
大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮並視察澳門。
　
習近平對做好「三農」工作作出重要指示
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中央農村工作會議１７日至１８日在北京召開。會議全面貫徹習近平總書記關於「三農」工作的
重要論述和重要指示精神，落實中央經濟工作會議精神，分析當前「三農」工作面臨的形勢和挑
戰，部署２０２５年「三農」工作。
　
多個城市收購存量房項目落地
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近期，重慶、蘇州、武漢、鄭州、長春、金華、保定、樂山、合肥等多個城市收購存量房項目落
地，籌集保障性住房上萬套。
　
　
《上海證券報》
　
習近平抵達澳門
＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平１８日下午乘專機抵達澳門，出席將於２０日舉行的慶祝澳門回歸祖國２５周年
大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮並視察澳門。
　
多個城市收購存量房項目落地
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
金融助力之下，保障性住房再貸款政策穩步推進。記者獲悉，近期，重慶、蘇州、武漢、鄭州、
長春、金華、保定、樂山、合肥等多個城市收購存量房項目落地，籌集保障性住房上萬套。
　
習近平對做好「三農」工作作出重要指示
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中央農村工作會議１７日至１８日在北京召開。會議全面貫徹習近平總書記關於「三農」工作的
重要論述和重要指示精神，落實中央經濟工作會議精神，分析當前「三農」工作面臨的形勢和挑
戰，部署２０２５年「三農」工作。
　
　
《證券時報》
　
習近平抵達澳門
＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平１８日下午乘專機抵達澳門，出席將於２０日舉行的慶祝澳門回歸祖國２５周年
大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮並視察澳門。
　
超１０個城市收購存量房項目落地
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
自５月１７日全國保交房工作會議以來，相關部門和地方密切合作，加快推動收購存量商品房用
作保障性住房落地，取得階段性成效。記者了解到，近期，逾１０個城市收購存量房項目落地，
已籌集保障性住房上萬套。
　
跨國公司本外幣一體化資金池業務試點再優化
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
為擴大高水平對外開放，便利跨國公司資金歸集使用，日前，人行、國家外匯管理局決定在上海
、北京、江蘇、浙江、廣東、海南、陝西、寧波、青島和深圳等１０省市優化跨國公司本外幣一
體化資金池業務試點政策。（ｌｃ）

【你點睇】陳美寶、羅淑佩分別被任命為運物局及文體旅局局長，你是否認同新任命有助香港鞏固物流樞紐地位及促進旅遊經濟？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

戈蘭高地：水資源爭奪戰再起

18/12/2024 18:56

大國博弈

高息定存 | 銀行高息搶存，東亞上調3個月定存息至3.9厘，...

16/12/2024 16:14

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處