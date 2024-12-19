《鍾之日記》美儲放鷹內房承壓，蘋果加持騰訊突漲

《鍾之日記》１２月１９日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美聯儲宣布降息並維持鷹派前景，隔夜美股走跌，受外圍拖累，港股今早低開２５４點，之

後跌幅逐漸收窄，午後騰訊（００７００）抽升助力穩盤，恒生指數全日收報１９７５２，跌

１１２點或０﹒６％，２０天線（約１９７３８）失而復得，主板成交近１４２９億元。



＊人民幣走弱，滬綜指震盪收跌＊



隔夜美聯儲局政策基調鷹派，美債收益率及美指強勢大漲，施壓人民幣走勢，滬深三大指數

今日漲跌不一，滬綜指震盪走軟，全日收跌０﹒３６％，報３３７０﹒０３點，深成指收升

０﹒６１％，創業板指同升０﹒５２％。兩市成交連續三日遞減後，今日終見回升，全日交易

１﹒４４萬億元人民幣，較上日增加８３６億元人民幣或６％。



下跌方面，依然是零售連鎖、白酒等消費股跌幅靠前；半導體則錄得逆市升幅１﹒７％。半

導體設備龍頭中微公司（滬：６８８０１２）發布被美國正式移出制裁清單的消息。這對於其他

被制裁相關企業來說是一個積極訊號，表明通過法律途徑挑戰美國政府存在勝利的可能性。中微

收升０﹒３％，板塊內有個股如星宸科技、瑞芯微漲停。



另外，《路透》引述消息人士透露，蘋果正在與騰訊、字節跳動洽談，將兩者的ＡＩ模型整

合到在中國銷售的ｉＰｈｏｎｅ中，雖然相關討論還處於非常早期的階段，Ａ股ＡＩ方向已經在

消息刺激下集體拉漲。



＊美減息步伐放慢，萬科率內房股下沉＊



美聯儲公布議息結果，給了市場想要的，減息２５基點；更給了市場不想要的，暫時關閉了

進一步減息的大門，隔晚美股、美債大跌，美元大漲。人民幣匯率走勢受壓，中美１０年國債負

利差仍繼續擴大。



美減息步伐放慢，加重了一眾內房企業美元債的償債壓力，同時亦會限制人民銀行未來降準

降息寬鬆的空間，對內房股是一大利淡。



外圍利淡，內房龍頭股－－萬科（０２２０２）又向市場投下震撼彈，傳內地監管機構要求

國內大型保險公司上報在萬科的債務敞口。債務問題迫在眉睫，萬科據報在過去幾周走訪了幾家

保險公司，呼籲險企不要對非標債行使近期將生效的回售權。這將有助於萬科優先兌付債券，以

免其在流動性緊張之際發生公開違約。



萬科今日大跌４﹒７％，曾觸５﹒６４港元一個月低，融創中國（０１９１８）亦跌

２﹒４５％，據內媒報道，融創集團向中國國際經濟貿易仲裁委員會對大連萬達集團提起仲裁，

事涉早先融創與大連萬達商業管理集團簽訂的戰略投資協議，融創要求萬達集團和萬達商管支付

相應的股份回購款，涉及９５億元人民幣。其他內房股，新城發展（０１０３０）跌２﹒７％，

綠城中國（０３９００）跌１﹒９％，龍湖集團（００９６０）跌０﹒９８％。



＊騰訊傳獲蘋果接洽合作，股價漲超２％＊



騰訊（００７００）今日傳重大利好，股價盤中高見４２２元，全日漲２﹒３％。據《路透

》引述消息人士透露，蘋果公司正在與騰訊和字節跳動洽談，將兩者的人工智能（ＡＩ）模型整

合到在華銷售的ｉＰｈｏｎｅ中，報道強調相關討論還處於非常早期的階段。字節跳動對此不予

置評，而蘋果和騰訊暫未回應置評請求。



由於來自華為等國產品牌的競爭日益激烈，蘋果在中國這個全球最大智能手機市場的份額不

斷下降。據悉，蘋果本月開始在其設備中接入ＯｐｅｎＡＩ的ＣｈａｔＧＰＴ，惟中國銷售的

ｉＰｈｏｎｅ缺乏ＡＩ功能，已成為蘋果的一大短板。



中國監管要求，生成式ＡＩ服務在公開發布前必須獲得政府批准，這迫使蘋果在中國市場份

額下降之際為其ＡＩ功能尋找本地合作夥伴。此前曾有報道指，蘋果一直與百度（０９８８８）

商談在人工智能模型方面的合作，但美媒《Ｔｈｅ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ》本月報道稱，由

於一些技術性問題，雙方的討論面臨挫折。有關蘋果轉投字節、騰訊懷抱的消息傳出，影響百度

股價收挫４﹒２％。



今日蘋概股亦見漲，瑞聲科技（０２０１８）升２％，舜宇光學（０２３８２）收升

４﹒４％，丘鈦科技（０１４７８）漲４﹒６％。





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