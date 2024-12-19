【聚焦人幣】跨國公司本外幣一體化資金池試點優化，新增江蘇海南

《經濟通通訊社１９日專訊》人行、國家外匯管理局公布，決定在上海、北京、江蘇、浙江

、廣東、海南、陝西、寧波、青島和深圳等１０省市優化跨國公司本外幣一體化資金池業務試點

政策。較２０２２年７月的第二輪擴容，新增江蘇、海南兩省。



據《財新》報道，試點將允許跨國公司根據宏觀審慎原則自行決定外債和境外放款的歸集比

例，便利企業跨境資金運營管理。這項規定２０２３年５月率先在北京、深圳和廣東三地先行試

點，２０２２年７月第二輪擴容，此次為第三輪擴容。



此次試點政策優化後，將允許跨國公司境內成員企業間錯幣種借貸用於經常項目跨境支付業

務，降低企業資金融資成本；簡化備案流程及涉外收付款相關材料審核，提升企業跨境收支便利

化水平；允許跨國公司根據宏觀審慎原則自行決定外債和境外放款的歸集比例，便利企業跨境資

金運營管理；支持跨國公司主辦企業通過國內資金主帳戶代境外成員企業辦理其與境內成員企業

或境外主體之間的集中收付，進一步提高資金使用效率。



跨國公司本外幣一體化資金池業務通過統一本外幣資金集中管理模式、適度擴大境外放款額

度、簡化跨境資金划轉調撥手續、允許企業在一定額度內意願購匯、支持企業在境內辦理境外成

員企業本外幣集中收付業務等一系列新措施，進一步便利跨國公司企業集團跨境資金統籌使用。

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