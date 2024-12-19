《債券通》北向互換通累計入市境外機構７１家

《經濟通通訊社１９日專訊》債券通公司發布１１月債券通運行報告顯示，債券通北向通方

面，１１月成交額達７１８３億元（人民幣．下同），月度日均成交３４２億元。政策性金融債

和國債的交易最為活躍，分別佔月度總交易量的４６％和３６％。



北向互換通方面，１１月共達成交易６１０筆，總計３８２５﹒８６億元。截至１１月，累

計入市境外機構７１家。（ｃｔ）

