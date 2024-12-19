  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

19/12/2024 11:36

《債券通》北向互換通累計入市境外機構７１家

　　《經濟通通訊社１９日專訊》債券通公司發布１１月債券通運行報告顯示，債券通北向通方
面，１１月成交額達７１８３億元（人民幣．下同），月度日均成交３４２億元。政策性金融債
和國債的交易最為活躍，分別佔月度總交易量的４６％和３６％。
　
　　北向互換通方面，１１月共達成交易６１０筆，總計３８２５﹒８６億元。截至１１月，累
計入市境外機構７１家。（ｃｔ）

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

返回AH股新聞

上一篇新聞︰19/12/2024 12:01  《Ａ股焦點》中國電影半日跌１％，澄清未授權他方發電影融資信息

其他AH股新聞
More

19/12/2024 12:05  《ＡＨ互動》ＡＨ股股價、溢價及折讓對照表

19/12/2024 12:05  《ＡＨ互動》Ｈ股股價及升跌一覽

19/12/2024 12:05  《ＡＨ互動》Ａ股股價及升跌一覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

戈蘭高地：水資源爭奪戰再起

18/12/2024 18:56

大國博弈

高息定存 | 銀行高息搶存，東亞上調3個月定存息至3.9厘，...

16/12/2024 16:14

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處