《債券通》北向互換通累計入市境外機構７１家

《經濟通通訊社１９日專訊》債券通公司發布１１月債券通運行報告顯示，債券通北向通方
面，１１月成交額達７１８３億元（人民幣．下同），月度日均成交３４２億元。政策性金融債
和國債的交易最為活躍，分別佔月度總交易量的４６％和３６％。
北向互換通方面，１１月共達成交易６１０筆，總計３８２５﹒８６億元。截至１１月，累
計入市境外機構７１家。（ｃｔ）
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19/12/2024 11:36
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面，１１月成交額達７１８３億元（人民幣．下同），月度日均成交３４２億元。政策性金融債
和國債的交易最為活躍，分別佔月度總交易量的４６％和３６％。
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