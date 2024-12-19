《中國要聞》中證監吳清晤黃天祐、梁鳳儀，談完善互聯互通機制

《經濟通通訊社１９日專訊》中國證監會網站發文稱，中證監主席吳清昨會見了香港證監會
主席黃天祐、行政總裁梁鳳儀。雙方分別介紹了內地與香港資本市場運行近況，並就進一步優化
完善互聯互通機制、推動兩地資本市場協同發展、鞏固提升香港國際金融中心地位等議題進行交
流。（ｓｌ）
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19/12/2024 17:56
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主席黃天祐、行政總裁梁鳳儀。雙方分別介紹了內地與香港資本市場運行近況，並就進一步優化
完善互聯互通機制、推動兩地資本市場協同發展、鞏固提升香港國際金融中心地位等議題進行交
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