《中國房產》杭州容積率新規後首場賣地，蕭山宅地溢價７６﹒５％

《經濟通通訊社１９日專訊》杭州今日迎來優容積率新規後的首場土拍，出讓２宗住宅用地

，總出讓面積６６３２６平方米，起拍總價１５﹒５２億元（人民幣．下同）。最終，這２宗地

均溢價成交，共收金２５﹒９２億元。



其中，臨平區喬司新城中心區Ｅ１－２－０２地塊由浙江英冠以總價７９２４２萬元競得，

樓面價每平方米１８３０７元，溢價４８﹒８３％。該地塊面積３９３５１平方米，建築面積

４３２８６﹒１平方米，容積率１﹒１，地塊起價５３２４２萬元，起始樓面價每平方米

１２３００元。



蕭山區北干東單元地塊經過７０輪競價，由海威置業、中天美好集團聯合體以１８億元的價

格競得，成交樓面價每平方米３７０６４元，溢價率７６﹒５％。不僅溢價率今年最高，也是

２０１８年以來的新高。此外，這一成交單價為蕭山區涉宅用地成交樓面價ＴＯＰ２，僅次於

１１月２０日成交的奧體博覽中心單元ＢＪ１７０６－１０地塊。



據悉，杭州１２月１３日發布了《關於優化建設項目容積率及相關指標計算規則的通知》，

規定符合條件的小區主入口門廳、開放式風雨連廊、配電房、開閉所等不計容，大大增加了開發

商拿地後的可售住宅面積。（ｊｑ）

