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AH股新聞

19/12/2024 15:39

據報特斯拉上海工廠廠長宋鋼已離職，將加入本土汽車品牌

　　《經濟通通訊社１９日專訊》據內媒《晚點ＬａｔｅＰｏｓｔ》報道，特斯拉製造副總裁、
上海工廠廠長宋鋼數月前已提交辭呈，昨日是他的最後工作日期。兩位知情人士稱，宋鋼計劃加
入一家目前正處在產能瓶頸的本土新興汽車品牌。
　
　　目前，特斯拉還未正式任命新的上海工廠廠長。兩位知情人士說，最有可能接替宋鋼的是特
斯拉上海工廠汽車與零件質量高級總監費文進。另一位候選人是特斯拉上海工廠現任物流總監孫
郝林。
　
　　報道稱，上海工廠廠長是特斯拉中國除汽車業務高級副總裁朱曉彤外最關鍵的職位，統管上
海工廠一期、二期、電池、電機的工廠。特斯拉中國除了供應鏈歸美國總部管，其余製造相關部
門均由工廠廠長管理。
　
　　宋鋼２０１８年加入特斯拉，加入特斯拉前，他曾在福特和上汽通用任職。宋鋼是特斯拉上
海工廠的首位員工，帶領團隊在一年之內實現Ｍｏｄｅｌ　３的本地生產。
　
　　除了整車製造工廠，宋鋼還曾參與特斯拉電池、電機團隊的建設與工廠的落地。目前，特斯
拉已經在上海建成世界最大的電池Ｐａｃｋ工廠，並完成了汽車電機的國產化製造。
　
　　作為特斯拉首座海外工廠，特斯拉上海工廠於２０１９年１月開工建設，一年內實現從開工
到竣工再到投產交付。乘聯會數據顯示，今年１－１１月，特斯拉上海工廠出口量約佔其同期產
量的３０﹒２％。（ｊｑ）

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