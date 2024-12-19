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AH股新聞

19/12/2024 16:34

《汽車新勢力》極越員工獲Ｎ＋１賠償，墊付資金由百度、吉利打入

　　《經濟通通訊社１９日專訊》極越「原地解散」後，員工維權有了最新成果。相關文件顯示
，在相關政府部門指導和見證下，建立監管共管賬戶，代極越為員工支付相關費用，墊付資金由
百度、吉利打入。
　
　　善後方案具體涉及四個方面。其中，經濟補償為按照「Ｎ＋１」的標準提供經濟補償。Ｎ為
司齡起算日至２０２４年１２月２０日的服務期限折算，「１」為上個月的基礎月薪和津貼（餐
補及話補），截止到離職日尚未享有的年假及調休予以折算。　
　
　　工資與社保、公積金方面，工資結算至２０２４年１２月２０日，將為員工繳納社會保險和
公積金至２０２４年１２月，並在人社部門要求的辦理時間前辦理繳納完成。　
　
　　特殊安置方面，對於處於「三期」（孕期、產期、哺乳期）、工傷、醫療期的員工，原則上
保留工作崗位直至相應情形結束。
　
　　履行方式與時間方面，在相關政府部門的指導和見證下，建立監管共管賬戶，代集度公司於
２０２５年１月２０日之前支付工資及經濟補償，墊付資金由百度、吉利打入。
　
　　公開資料顯示，２０２１年初，百度宣布造車，吉利控股成為戰略合作夥伴。但經過近兩年
的前期研發推進，百度始終無法拿到造車資質，為了盡快推進首款車的量產，２０２３年８月，
集度汽車變身極越汽車。數據顯示，今年前１１月，極越汽車累計銷量僅有１﹒４萬台，不及許
多同行單月銷量。（ｊｑ）

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