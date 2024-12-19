《汽車新勢力》極越員工獲Ｎ＋１賠償，墊付資金由百度、吉利打入

《經濟通通訊社１９日專訊》極越「原地解散」後，員工維權有了最新成果。相關文件顯示

，在相關政府部門指導和見證下，建立監管共管賬戶，代極越為員工支付相關費用，墊付資金由

百度、吉利打入。



善後方案具體涉及四個方面。其中，經濟補償為按照「Ｎ＋１」的標準提供經濟補償。Ｎ為

司齡起算日至２０２４年１２月２０日的服務期限折算，「１」為上個月的基礎月薪和津貼（餐

補及話補），截止到離職日尚未享有的年假及調休予以折算。



工資與社保、公積金方面，工資結算至２０２４年１２月２０日，將為員工繳納社會保險和

公積金至２０２４年１２月，並在人社部門要求的辦理時間前辦理繳納完成。



特殊安置方面，對於處於「三期」（孕期、產期、哺乳期）、工傷、醫療期的員工，原則上

保留工作崗位直至相應情形結束。



履行方式與時間方面，在相關政府部門的指導和見證下，建立監管共管賬戶，代集度公司於

２０２５年１月２０日之前支付工資及經濟補償，墊付資金由百度、吉利打入。



公開資料顯示，２０２１年初，百度宣布造車，吉利控股成為戰略合作夥伴。但經過近兩年

的前期研發推進，百度始終無法拿到造車資質，為了盡快推進首款車的量產，２０２３年８月，

集度汽車變身極越汽車。數據顯示，今年前１１月，極越汽車累計銷量僅有１﹒４萬台，不及許

多同行單月銷量。（ｊｑ）

