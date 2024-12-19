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19/12/2024 17:59

《行業數據》乘聯會：料本月新能源車零售１４０萬輛，滲透率五成

　　《經濟通通訊社１９日專訊》乘聯分會微信公眾號發文表示，最新調研結果顯示，１２月月
中整體車市折扣率約為２３﹒９％，環比上月底略有回收，整體終端優惠保持平穩。
　
　　零售量佔總市場近八成的頭部廠商本月零售目標環比增幅１０％左右，初步推算本月狹義乘
用車零售總市場規模約為２７０萬輛左右，同比去年增長１４﹒８％，環比上月增長１１﹒４％
；新能源零售預計可達１４０﹒０萬，滲透率約５１﹒９％。（ｊｑ）

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