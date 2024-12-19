《中國監管》中證監新聞發言人增為三名：張望軍、周小舟、王利

《經濟通通訊社１９日專訊》根國務院新聞辦公室１８日公布《中央國家機關和地方

２０２５年新聞發言人名錄》，中國證監會的三名新聞發言人分別是辦公廳主任張望軍、綜合業

務司司長周小舟、辦公廳副主任王利。



據《財新網》報道，現年４９歲的張望軍是中國人民大學勞動人事學院經濟學博士，曾先後

在證監會辦公廳、發行監管部、北京證券期貨研究院、一級巡視員等職務。在今年調任辦公廳主

任之前，他是證監會市場一司司長。張望軍曾參與起草中央經濟工作會議、中央財經領導小組會

議、全國金融工作會議等重要文件，兼任中國證監會博士後工作站指導專家。



現年４５歲的周小舟是證監會綜合業務司司長。他２００２年本科畢業於南京航空航天大學

經濟與管理學院，後進入中國人民銀行金融研究部（現清華大學五道口金融學院）攻讀研究生，

後獲得了西南財經大學經濟學博士學位。周小舟早年於上海證監局就職，２００８年調入會機關

，先後在期貨部、辦公廳任職多年。２０２２年２月，周小舟出任證監會債券部主任。



現年４４歲的王利目前是證監會辦公廳副主任，據財新了解，王利是研究生學歷、經濟學博

士，高級統計師，在黨委巡視辦、市場監管一部工作，曾任市場一部綜合處處長，後調入中證金

融研究院擔任副院長。２０２４年，王利任證監會辦公廳副主任。自上任以來，王利已經出席了

多個重要發布會，包括２０２４金融街論壇年會新聞發布會、上海市政府新聞辦舉行的２０２４

陸家嘴論壇新聞發布會。（ｃｔ）

