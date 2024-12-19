《Ａ股行情》外圍弱滬指低開０﹒７８％，人行媒體再提寬鬆幣策

《經濟通通訊社１９日專訊》美聯儲如預期降息２５基點，但主席鮑威爾稱未來進一步降息

的門檻可能會更高，隔夜美股三大指數大幅下跌，中概股也受挫。滬深股市承壓，滬綜指低開

０﹒７８％，報３３５５﹒９點，深成指低開０﹒９５％，創業板指更低開１﹒０８％。



人行主管的《金融時報》頭版文章報道，中央經濟工作會議的最新定調讓市場頗為振奮。在

業內看來，適度寬鬆的貨幣政策意味著充裕的流動性、低位的利率水平、相對寬鬆的貨幣信貸環

境等，這有利於進一步加大對重點領域和薄弱環節的金融支持力度，促消費、擴投資，更好激發

全社會內生動力和創新活力。實際上，從「穩健」到「適度寬鬆」，不變的是支持性的貨幣政策

立場。



報道稱支持性的貨幣政策本身具有一定的靈活性－－在內需增長放緩的背景下，貨幣政策加

大逆周期調節力度，能真正體現支持性成效；若經濟下行壓力緩解，貨幣政策也會回歸常態，「

宜鬆則鬆，宜緊則緊」，正是貨幣政策精準有效的體現



人行今日進行８０６億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有６６１億元逆回

購到期，即今日淨投放１４５億元。（ｒｙ）

