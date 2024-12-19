《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒７２％，農業、零售顯著下調

《經濟通通訊社１９日專訊》滬深股市上午走勢偏弱，滬綜指半日收跌０﹒７２％，報

３３５７﹒８２點，深成指跌０﹒３３％，創業板指跌０﹒３６％。兩市半日成交８５８２億元

（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交增加２５８億元或３％。



自從上周中經會再次強調明年經濟工作中提振消費的重要性，大消費股暴漲一周，今天板塊

繼續調整，其中零售連鎖股收挫２﹒８％，友好集團（滬：６００７７８）及麗尚國潮

（滬：６００７３８）均跌逾９％；農業種植在概念板塊中領跌，神農種業

（深：３００１８９）重挫８﹒３％，農發種業（滬：６００３１３）跌６﹒７％。



＊萬科Ａ半日挫近４％，地產股疲弱＊



另外，地產板塊上午整體跌１﹒７％，萬科Ａ（深：０００００２）收低３﹒９％。《彭博

》引述消息人士報道，中國監管機構已要求國內最大的保險公司匯報對萬科的財務風險，以評估

萬科需要獲得多少支持才能避免違約。



報道稱，這項審查工作於數周前已經開始，涉及對萬科所發行的債券及所持有的私人債務情

況。而兩間將年金投資外判的保險公司，亦於本月較早時通知其外部投資組合管理人檢查對萬科

的風險敞口。（ｒｙ）

