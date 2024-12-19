  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
秋冬養生食療
etnet專輯
AH股新聞

19/12/2024 11:34

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒７２％，農業、零售顯著下調

　　《經濟通通訊社１９日專訊》滬深股市上午走勢偏弱，滬綜指半日收跌０﹒７２％，報
３３５７﹒８２點，深成指跌０﹒３３％，創業板指跌０﹒３６％。兩市半日成交８５８２億元
（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交增加２５８億元或３％。
　
　　自從上周中經會再次強調明年經濟工作中提振消費的重要性，大消費股暴漲一周，今天板塊
繼續調整，其中零售連鎖股收挫２﹒８％，友好集團（滬：６００７７８）及麗尚國潮
（滬：６００７３８）均跌逾９％；農業種植在概念板塊中領跌，神農種業
（深：３００１８９）重挫８﹒３％，農發種業（滬：６００３１３）跌６﹒７％。
　
＊萬科Ａ半日挫近４％，地產股疲弱＊
　
　　另外，地產板塊上午整體跌１﹒７％，萬科Ａ（深：０００００２）收低３﹒９％。《彭博
》引述消息人士報道，中國監管機構已要求國內最大的保險公司匯報對萬科的財務風險，以評估
萬科需要獲得多少支持才能避免違約。
　
　　報道稱，這項審查工作於數周前已經開始，涉及對萬科所發行的債券及所持有的私人債務情
況。而兩間將年金投資外判的保險公司，亦於本月較早時通知其外部投資組合管理人檢查對萬科
的風險敞口。（ｒｙ）

《說說心理話》心理急救II：幾個徵兆辨認身邊人需要心理支援！點樣對情緒進行急救、自我照顧？專家分享穩定情緒小練習► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

戈蘭高地：水資源爭奪戰再起

18/12/2024 18:56

大國博弈

高息定存 | 銀行高息搶存，東亞上調3個月定存息至3.9厘，...

16/12/2024 16:14

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處