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AH股新聞

19/12/2024 15:05

《Ａ股行情》滬指收跌０﹒３６％成交略增，半導體ＡＩ概念逆市升

　　《經濟通通訊社１９日專訊》隔夜美聯儲局政策基調鷹派，美債收益率及美指強勢大漲，施
壓人民幣走勢，滬深三大指數今日漲跌不一，滬綜指震盪走軟，全日收跌０﹒３６％，報
３３７０﹒０３點，深成指收升０﹒６１％，創業板指同升０﹒５２％。兩市成交連續三日遞減
後，今日終見回升，全日交易１﹒４４萬億元（人民幣．下同），較上日增加８３６億元或６％

　
　　下跌方面，依然是零售連鎖、白酒等消費股跌幅靠前；半導體則錄得逆市升幅１﹒７％。半
導體設備龍頭中微公司（滬：６８８０１２）發布被美國正式移出制裁清單的消息。這對於其他
被制裁相關企業來說是一個積極訊號，表明通過法律途徑挑戰美國政府存在勝利的可能性。中微
收升０﹒３％，板塊內其他個股如星宸科技（深：３０１５３６）、瑞芯微
（滬：６０３８９３）漲停。
　
　　另外，《路透》引述消息人士透露，蘋果正在與騰訊（００７００）和字節跳動洽談，將兩
者的ＡＩ模型整合到在中國銷售的ｉＰｈｏｎｅ中，雖然相關討論還處於非常早期的階段，Ａ股
ＡＩ方向已經在消息刺激下拉漲，創業黑馬（深：３００６８８）、道明光學
（深：００２６３２）升停，漢得信息（深：３００１７０）、奧飛數據（深：３００７３８）
、中興通訊（深：００００６３）等升幅超９％。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３９４５﹒４６　　＋０﹒０９　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３３７０﹒０３　　－０﹒３６　　　　５５９１﹒３１　　
　　上證Ａ股指數　　３５３２﹒５４　　－０﹒３６　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０６４９﹒０３　＋０﹒６１　　　　８８４９﹒５８　　
　　深圳創業板指數　２２１３﹒５４　　＋０﹒５２　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２７２﹒６２　　＋０﹒２８　　　　　１﹒４９　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１２２１﹒６０　　－０﹒４２　　　　　０﹒６１　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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