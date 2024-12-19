《Ａ股行情》滬指收跌０﹒３６％成交略增，半導體ＡＩ概念逆市升

《經濟通通訊社１９日專訊》隔夜美聯儲局政策基調鷹派，美債收益率及美指強勢大漲，施

壓人民幣走勢，滬深三大指數今日漲跌不一，滬綜指震盪走軟，全日收跌０﹒３６％，報

３３７０﹒０３點，深成指收升０﹒６１％，創業板指同升０﹒５２％。兩市成交連續三日遞減

後，今日終見回升，全日交易１﹒４４萬億元（人民幣．下同），較上日增加８３６億元或６％

。



下跌方面，依然是零售連鎖、白酒等消費股跌幅靠前；半導體則錄得逆市升幅１﹒７％。半

導體設備龍頭中微公司（滬：６８８０１２）發布被美國正式移出制裁清單的消息。這對於其他

被制裁相關企業來說是一個積極訊號，表明通過法律途徑挑戰美國政府存在勝利的可能性。中微

收升０﹒３％，板塊內其他個股如星宸科技（深：３０１５３６）、瑞芯微

（滬：６０３８９３）漲停。



另外，《路透》引述消息人士透露，蘋果正在與騰訊（００７００）和字節跳動洽談，將兩

者的ＡＩ模型整合到在中國銷售的ｉＰｈｏｎｅ中，雖然相關討論還處於非常早期的階段，Ａ股

ＡＩ方向已經在消息刺激下拉漲，創業黑馬（深：３００６８８）、道明光學

（深：００２６３２）升停，漢得信息（深：３００１７０）、奧飛數據（深：３００７３８）

、中興通訊（深：００００６３）等升幅超９％。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９４５﹒４６ ＋０﹒０９

上證綜合指數 ３３７０﹒０３ －０﹒３６ ５５９１﹒３１

上證Ａ股指數 ３５３２﹒５４ －０﹒３６

深證成份指數 １０６４９﹒０３ ＋０﹒６１ ８８４９﹒５８

深圳創業板指數 ２２１３﹒５４ ＋０﹒５２

上證Ｂ股指數 ２７２﹒６２ ＋０﹒２８ １﹒４９

深證Ｂ股指數 １２２１﹒６０ －０﹒４２ ０﹒６１

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