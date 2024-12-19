【內房困局】融創因戰略投資協議爭議向萬達提仲裁，索付９５億元

《經濟通通訊社１９日專訊》據內媒《澎湃新聞》報道，融創集團向中國國際經濟貿易仲裁

委員會對大連萬達集團股份有限公司提起仲裁，事涉早先融創與大連萬達商業管理集團股份有限

公司簽訂的戰略投資協議，融創要求萬達集團和萬達商管支付相應的股份回購款，涉及９５億元

（人民幣．下同）。報道引述知情人士透露，目前該仲裁申請已被受理。



報道指，事件要追溯至２０１８年。２０１８年１月２９日，大連萬達集團發布消息稱，騰

訊控股（００７００）作為主發起方，聯合蘇寧雲商、融創中國（０１９１８）和京東

（０９６１８）斥３４０億元入股萬達商業（後更名為萬達商管集團），收購萬達商業香港Ｈ股

退市時引入的投資人持有的約１４％股份。此次入股，騰訊將投資１００億元，持股比例為

４﹒１２％，蘇寧和融創分別投資９５億元，持股比例３﹒９１％，京東投資５０億元，持股比

例２﹒０６％，共計佔萬達商業股份比例約１４％。



上述消息宣布後一日，融創中國公告宣布，融創可以委派一名人士作為列席代表列席萬達商

業董事會，但不享有投票權。



＊騰訊、融創、蘇寧雲商與京東與萬達簽有對賭協議＊



報道指出，騰訊、蘇寧雲商、融創、京東在戰略投資萬達商業的同時，也與其簽署了一份對

賭協議，而這份新的對賭協議提到，萬達商業的最晚上市時間比原先推遲了五年，投資方要求萬

達商業在２０２３年１０月３１日前完成上市，但未規定上市地點。此外，萬達商業不可以更改

其主營業務，２０１９年租金的淨收益要達到１９０億元，如果低於這個數值，投資方有權要求

萬達方面給予其現金補償。



２０１８年１２月３日，永輝超市（滬：６０１９３３）也受讓了萬達商管部分股權。永輝

超市與大連一方集團、孫喜雙簽訂股份轉讓協議，受讓大連一方持有的大連萬達商管

６７９１﹒０２萬股股份，每股轉讓價格為５２元，總價３５﹒３１億元。



然而，萬達商管在Ａ股和港股衝擊ＩＰＯ都失敗，至今未能上市。在去年１２月，太盟投資

集團（ＰＡＧ）聯合其他投資者再投資，萬達商管對賭危機暫時解決。直到今年１０月，因大連

萬達集團未能及時支付股份回購款，蘇寧易購及永輝超市先後提起仲裁，追討合共約８６﹒７９

億元。兩份仲裁也已獲受理。（ｓｌ）

