螞蟻集團：目前沒有上市計劃，更不存在所謂「借殼上市」

《經濟通通訊社１９日專訊》螞蟻集團今日在微博發文指，最近關注到有機構在多個平台宣
稱「螞蟻集團即將借殼上市，其掌握內部信息」，並以此誘導網民加群獲得推薦股票信息。螞蟻
集團澄清，目前沒有上市計劃，更不存在所謂的「借殼上市」，呼籲網民注意甄別，警惕「薦股
」類騙局，避免財產損失。（ｓｌ）
想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好
19/12/2024 10:24
《經濟通通訊社１９日專訊》螞蟻集團今日在微博發文指，最近關注到有機構在多個平台宣
稱「螞蟻集團即將借殼上市，其掌握內部信息」，並以此誘導網民加群獲得推薦股票信息。螞蟻
集團澄清，目前沒有上市計劃，更不存在所謂的「借殼上市」，呼籲網民注意甄別，警惕「薦股
」類騙局，避免財產損失。（ｓｌ）
想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好
下一篇新聞︰19/12/2024 10:24 《提振Ａ股》今年以來Ａ股分紅回購金額均創歷史新高
19/12/2024 10:20 《Ａ股焦點》寧德時代跌１﹒５％，據報考慮香港上市籌５０億美元
19/12/2024 10:07 《中國監管》中證監新聞發言人增為三名：張望軍、周小舟、王利
19/12/2024 10:07 《Ａ股焦點》中晶科技跌３％，隆基綠能因資金需求大手筆減持
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF