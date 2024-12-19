螞蟻集團：目前沒有上市計劃，更不存在所謂「借殼上市」

《經濟通通訊社１９日專訊》螞蟻集團今日在微博發文指，最近關注到有機構在多個平台宣

稱「螞蟻集團即將借殼上市，其掌握內部信息」，並以此誘導網民加群獲得推薦股票信息。螞蟻

集團澄清，目前沒有上市計劃，更不存在所謂的「借殼上市」，呼籲網民注意甄別，警惕「薦股

」類騙局，避免財產損失。（ｓｌ）

