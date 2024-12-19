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19/12/2024 10:24

螞蟻集團：目前沒有上市計劃，更不存在所謂「借殼上市」

　　《經濟通通訊社１９日專訊》螞蟻集團今日在微博發文指，最近關注到有機構在多個平台宣
稱「螞蟻集團即將借殼上市，其掌握內部信息」，並以此誘導網民加群獲得推薦股票信息。螞蟻
集團澄清，目前沒有上市計劃，更不存在所謂的「借殼上市」，呼籲網民注意甄別，警惕「薦股
」類騙局，避免財產損失。（ｓｌ）　

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