【聚焦數據】深圳首１１月進出口破４萬億，同比增逾１７％創新高

《經濟通通訊社１９日專訊》據深圳海關統計，今年前１１個月，深圳市進出口４﹒１１萬

億元（人民幣．下同），為深圳外貿進出口規模首次邁上４萬億元台階，同比增長１７﹒４％，

增速快於全國、全省水平，為同期歷史新高。其中，出口２﹒５９萬億元，增長１６％；進口

１﹒５２萬億元，增長１９﹒８％，均為同期歷史新高。



前１１個月，深圳民營企業進出口為２﹒８９萬億元，增長２６﹒４％，佔同期深圳進出口

總值的（下同）７０﹒４％，增速快於深圳市整體９個百分點，是拉動深圳外貿增長的主要動力

。同期，外商投資企業進出口１﹒０２萬億元，增長０﹒５％，佔２４﹒９％。



前１１個月，深圳以一般貿易方式進出口２﹒２７萬億元，增長２１﹒１％，佔５５﹒２％

。同期，以保稅物流方式進出口１﹒０４萬億元，增長２６﹒４％，佔２５﹒４％。一般貿易和

保稅物流佔比分別較去年同期提升１﹒７和１﹒８個百分點。



＊首１１月電動汽車出口增４２％＊



前１１個月，對東盟、香港、美國前三大主要貿易夥伴的進出口分別為６８４０億元、

６４２０﹒４億元、４２８０﹒６億元，分別增長２４％、１２﹒２％、１１﹒５％，規模合計

佔４２﹒７％。對四至七位的台灣地區、歐盟、韓國、日本進出口分別增長１８﹒２％、

７﹒９％、２４﹒３％、１７﹒８％，合計佔２９％。對八至十位的印度、澳洲、英國進出口分

別增長１０﹒３％、１２﹒９％、１﹒３％。前十大貿易夥伴合計佔７７﹒２％。



前１１個月，深圳出口機電產品１﹒８２萬億元，增長１２﹒７％，佔同期深圳出口總值的

７０﹒４％。其中，手機、電腦、家用電器等「老三樣」產品分別增長１﹒９％、８﹒６％、

２１﹒５％；電腦零部件、集成電路等電子中間品分別增長２５％、２０％；「新三樣」產品中

，電動汽車出口２７９﹒７億元，增長４２％，鋰電池１１月單月出口６８﹒７億元，增長

３３％。同期，出口勞動密集型產品３２８１億元，增長２４﹒６％，佔１２﹒７％，其中紡織

服裝、塑料製品、家具、箱包、鞋靴增速均超兩成。



＊首１１月進口集成電路佔比超四成＊



前１１個月，深圳進口機電產品１﹒２１萬億元，增長２１％，佔同期深圳進口總值的

７９﹒７％。其中，進口集成電路６１５０﹒１億元，增長９﹒９％，佔４０﹒４％；電腦零部

件２３６８﹒５億元，增長１３９﹒８％；半導體製造設備３５１億元，增長３１％。（ｓｌ）

