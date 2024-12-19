《ＡＩ熱潮》蘋果據報正與騰訊和字節洽談，於中國推出ＡＩ功能

《經濟通通訊社１９日專訊》據《路透》引述熟悉內情的消息人士透露，蘋果正在與騰訊

（００７００）和字節跳動洽談，將他們的人工智能（ＡＩ）模型整合到在中國銷售的

ｉＰｈｏｎｅ中，相關討論還處於非常早期的階段。字節跳動對消息不予置評，而蘋果和騰訊暫

未回應置評請求。



由於來自華為等國產品牌的競爭日益激烈，蘋果在中國這個全球最大智能手機市場的份額不

斷下降。在中國銷售的最新款ｉＰｈｏｎｅ缺乏ＡＩ功能，已成為蘋果的一大短板。



然而，ＣｈａｔＧＰＴ尚未在中國開放使用。中國的監管要求規定，生成式ＡＩ服務在公開

發布前必須獲得政府批准，這迫使蘋果在中國市場份額下降之際為其ＡＩ功能尋找本地合作夥伴

。



報道認為，在日益擁擠的中國人工智能領域，大型科技公司和初創公司已經推出了數十個大

語言模型。如果成為蘋果在中國ＡＩ服務的成功合作夥伴，可能成為這個領域的主要贏家。



此前曾有報道指，蘋果一直與百度（０９８８８）商談在中國使用人工智能模型，但美媒《

Ｔｈｅ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ》本月報道稱，由於一些技術性問題，雙方的討論面臨挫折。



報道指，百度沒有立即回應置評請求。（ｓｌ）

